Avocat: Disjungerea cauzei lui Plahotniuc din dosarul fraudei bancare este lipsită de fundament juridic

Avocatul lui Vladimir Plahotniuc a declarat că separarea cauzei clientului său de dosarul complex privind frauda bancară este o decizie „irațională și fără baze juridice”. Potrivit lui, această măsură nu face decât să complice și mai mult actul de justiție și să creeze impresia unor presiuni politice asupra cazului.

El a subliniat că dosarul inițial este unul extrem de complex și că fragmentarea lui ar putea duce la tergiversarea procesului și la încălcarea drepturilor fundamentale ale inculpatului. Avocatul consideră că astfel de decizii subminează credibilitatea sistemului de justiție și încrederea publicului în imparțialitatea acestuia.

De asemenea, reprezentantul legal a insistat că toate cauzele ar trebui examinate într-un singur dosar, pentru a asigura coerența probelor și a procesului. În opinia sa, separarea este nu doar inutilă, ci și periculoasă pentru corectitudinea actului de justiție.

Declarațiile avocatului au fost făcute în contextul în care Vladimir Plahotniuc urmează să fie judecat separat, în timp ce dosarul fraudei bancare continuă să fie examinat distinct, cu mai mulți inculpați implicați.