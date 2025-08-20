Avocata Cristina Ciubotaru: „Maia Sandu a declarat război apărătorilor, prin felul în care a refuzat să promulge modificările. Scopul final era preluarea controlului asupra breslei”

Fosta vicedirectoare a Centrului Național Anticorupție, avocata Cristina Ciubotaru, spune că, șefa statului, Maia Sandu, a declarat război apărătorilor, prin felul în care a refuzat să promulge modificările pe Legea Avocaturii. „Scopul final era preluarea controlului asupra breslei”, a declarat Ciubotaru la Gonța Show.

„Prin acea postare, ea, de fapt, a declarat un război avocaților. Exista o anumită presiune publică, nu prea erau argumente de ordin juridic – de ce să susții această inițiativă?

Doamna deputat care a inițiat acel amendament era, oarecum, singură. Nu era un amendament semnat de mai mulți deputați. Era evident neconsultat cu avocații.

Însă, din felul în care au apărat la greu acest amendament și președintele Parlamentului, și domnul Grădinaru, și alți juriști „grei” din PAS, era clar că doamna Bandalac nu era chiar atât de singură în această „rătăcire” de amendament. Exista, de fapt, o voință și un raționament colectiv din partea PAS-ului, care au pus-o să semneze acest amendament. Susținerea din pentru acest proiect din partea guvernării era vizibilă”, a declarat Ciubotaru.

Totodată, aceasta a mai adăugat că scopul final al proiectului era „preluarea controlului asupra breslei”.