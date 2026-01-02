MAE: Printre victimele exploziei din stațiunea elvețiană nu sunt cetățeni moldoveni

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează că, potrivit datelor transmise de Ambasada Republicii Moldova în Confederația Elvețiană, până în acest moment nu există indicii că printre victimele sau persoanele rănite în urma exploziei produse în stațiunea Crans-Montana s-ar afla cetățeni ai Republicii Moldova.

MAE precizează că monitorizează în continuare situația în strânsă cooperare cu autoritățile elvețiene competente. Procedurile de identificare a persoanelor afectate sunt în desfășurare, iar până acum nu au fost recepționate solicitări de asistență consulară din partea cetățenilor moldoveni.

Ministerul recomandă cetățenilor aflați în Elveția să respecte indicațiile autorităților locale și să contacteze Ambasada Republicii Moldova pentru orice situație de urgență.

În primele ore ale noului an, un incendiu puternic a izbucnit în barul Le Constellation, unul dintre cele mai populare localuri din stațiunea de schi Crans-Montana, provocând zeci de victime și sute de răniți.

Comandantul Poliției Cantonale din Valais, Frederic Gisler, a confirmat joi într-o conferință de presă că „zeci de persoane au murit”, iar aproximativ o sută de persoane au fost rănite, majoritatea grav, și au fost transportate la spitale din Sion, Lausanne, Geneva și Zurich.