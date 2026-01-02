Boom al cumpărăturilor online: Peste 9 milioane de colete au ajuns în Moldova în 2025

Autoritățile din R. Moldova analizează posibilitatea de a impozita importul coletelor cu o valoare mai mică de 150 de euro, cumpărate de cetățeni pe platformele internaționale de comerț online. Măsura ar putea intra în vigoare din vara anului 2026. Potrivit autorităților, în primele 11 luni ale anului 2025 în Republica Moldova au intrat aproape 9,9 milioane de colete poștale internaționale, de peste două ori mai multe decât în întreg anul 2024, când au fost importate 4,2 milioane de colete.

Majoritatea acestor trimiteri au o valoare sub pragul de 150 de euro, care, conform legislației actuale, nu este supus impozitării. Guvernarea intenționează însă să modifice cadrul legal pe parcursul anului curent.

Președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, a declarat că impozitarea ar putea fi introdusă la mijlocul anului 2026. La rândul său, ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a precizat că taxele ar putea ajunge la 25–30% din valoarea coletului, scopul fiind crearea unui mediu comercial mai echitabil.

Potrivit acestuia, măsura va fi aplicată doar după ce va fi pus la punct un mecanism prin care taxele vamale să fie incluse automat în prețul final al coletului.

Autoritățile și experții estimează că impozitarea cumpărăturilor online ieftine ar putea aduce între unu și trei miliarde de lei anual la bugetul de stat, o sumă comparabilă cu volumul investițiilor planificate de Guvern în bugetul pentru 2026.

Datele arată o creștere constantă a volumului trimiterilor poștale internaționale. Dacă în septembrie 2024 au fost importate circa 628.000 de colete, în noiembrie 2025 numărul acestora a depășit un milion.

Mai mult de jumătate dintre coletele comandate de moldoveni în 2024 au fost transportate de Poșta Moldovei, restul fiind livrate prin servicii de curierat expres. În primele 11 luni ale anului 2025, Poșta Moldovei a transportat peste 530 de tone de colete, echivalentul a 27 de camioane de mare tonaj sau nouă vagoane de tren.

Potrivit datelor oficiale, platforma chineză Temu este principala sursă a comenzilor online ale moldovenilor – circa 80% din coletele transportate de Poșta Moldovei în 2025 provin de pe această platformă. La mare distanță urmează Joom și AliExpress.

Tendința de impozitare a coletelor ieftine este accelerată și la nivelul Uniunea Europeană. Miniștrii de finanțe din UE au decis eliminarea pragului de 150 de euro cu doi ani mai devreme decât era planificat, iar taxele ar urma să fie aplicate deja din martie 2026. Comisarul european pentru comerț și securitate economică, Maroš Šefčovič, a declarat că mecanismul de impozitare ar putea fi implementat chiar din primul trimestru al anului.

Unele state au luat deja măsuri concrete. De exemplu, România taxează de la 1 ianuarie 2026 cu cinci euro fiecare colet cu valoare sub 150 de euro provenit din afara UE.

Potrivit autorităților europene, anul trecut în UE au ajuns peste 4 miliarde de colete neimpozabile, multe dintre ele conținând produse neconforme cu standardele de siguranță, ceea ce a grăbit decizia de eliminare a scutirilor vamale.