Răspunsul Iranului: Trump delirează și amenință degeaba

Iranul a refuzat să redeschidă Strâmtoarea Ormuz și să accepte un acord de încetare a focului, în condițiile în care în noaptea de marți spre miercuri expiră termenul limită stabilit de președintele american Donald Trump până la care Teheranul trebuie să accepte termenii săi sau să fie „eliminat”.

Iranul a respins o propunere a SUA, mediată de Pakistan, pentru un armistițiu imediat și ridicarea blocadei efective a Strâmtorii, urmată de discuții privind un acord de pace mai amplu în termen de 15-20 de zile, a declarat pentru Reuters o sursă la curent cu planul.

Când expiră ultimatumul și cu ce a amenințat Trump

Iranul a răspuns cu o contrapropunere cu zece clauze, printre care încetarea conflictelor din regiune, un protocol pentru trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz, ridicarea sancțiunilor și reconstrucție, a scris agenția oficială de știri IRNA.

„Iranul a respins armistițiul și a insistat pentru nevoia pentru o încheiere definitivă a conflictului”, potrivit IRNA.

Trump a afirmat luni că „întreaga țară poate fi eliminată într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi mâine seară”. El a spus că va distruge centralele electrice și infrastructura iraniană dacă Teheranul refuză să accepte înainte de termenul limită.

Ultimatumul expiră marți la ora 20:00 EDT (miercuri ora 03:00 noaptea) în România.

Trump a spus că dacă Teheranul nu cedează, în următoarele patru ore, până la miezul nopții EDT (miercuri ora 07:00 în România), „fiecare pod din Iran va fi distrus” și „fiecare centrală electrică din Iran va fi scoasă din funcțiune, va arde, va exploda și nu va mai fi folosită niciodată”.

Răspunsul Iranului: Trump delirează

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) a transmis că amenințările lui Trump de a arunca țara în aer sunt „nefondate” și a promis că va continua lupta, potrivit CNN.

Ebrahim Zolfaqari, purtătorul de cuvânt al Cartierului General Central Khatam al-Anbiya al IRGC, a declarat că „retorica grosolană, aroganța și amenințările nefondate ale delirantului președinte american, care decurg din impasul cu care se confruntă și care vizează justificarea înfrângerilor repetate ale armatei americane” nu vor opri Iranul să lupte.

„Dacă atacurile asupra țintelor civile se vor repeta, represaliile noastre vor fi mult mai puternice și la o scară mult mai largă”, a avertizat IRGC într-un comunicat difuzat marți de presa de stat.

Atacurile reciproce continuă marți

Armata israeliană a afirmat marți dimineață că a finalizat o serie de lovituri aeriene care au vizat infrastructura guvernului iranian din Teheran și din alte zone. De asemenea, a spus că sistemele sale antiaeriene au intrat în acțiune pentru a intercepta rachete lansate din Iran.

Arabia Saudită a interceptat și ea rachete balistice îndreptate spre regiunea sa estică, resturile căzând în apropierea instalațiilor energetice, a spus ministerul apărării, fără a specifica cine a lansat proiectilele.

Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Bahrain au emis marți alerte simultane de siguranță publică.