Circa 320 de primării se află în proces de comasare voluntară. Procedura va fi simplificată

Aproximativ 320 de primării din Republica Moldova sunt implicate în procesul de comasare voluntară, iar autoritățile anticipează creșterea acestui număr în perioada următoare.

Informațiile au fost prezentate de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.

Potrivit oficialului, Executivul pregătește modificări legislative menite să simplifice procedurile de amalgamare. Una dintre schimbările analizate vizează eliminarea obligativității organizării alegerilor locale anticipate în localitățile care decid să se unească, astfel încât procesul să fie pregătit din timp, iar alegerile să aibă loc odată cu scrutinul local general din 2027.

Totodată, Guvernul intenționează să simplifice mai multe proceduri și să creeze condiții mai bune pentru implicarea comunităților locale. În paralel, autoritățile au în vedere acordarea unor stimulente pe termen scurt și lung, inclusiv prin ajustarea cadrului care reglementează modul în care primăriile pot beneficia de surse proprii de finanțare.

În același timp, amalgamarea voluntară ar urma să fie completată de un mecanism normativ. Conform explicațiilor oferite, în localitățile cu populație redusă, unde nu va fi inițiată procedura benevolă, procesul ar putea fi aplicat prin lege. Aceste localități ar urma să parcurgă amalgamarea în lipsa anumitor stimulente prevăzute pentru cele care se unesc voluntar.

Autoritățile mai indică faptul că atât amalgamarea voluntară, cât și cea normativă vor rămâne posibile și după anul 2027, inclusiv după desfășurarea alegerilor locale generale.

Guvernul a anunțat anterior lansarea consultărilor pentru reforma administrației publice locale. Conceptul reformei urmează să fie prezentat la începutul lunii martie, iar implementarea ar putea începe din toamnă.