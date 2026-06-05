Moldova, sub două Coduri Galbene: Instabilitate atmosferică și ploi abundente

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu (AMM) a emis două Coduri Galbene, valabile pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

Codul Galben de instabilitate atmosferică (descărcări electrice) este valabil pentru 6 iunie, în intervalul orelor 13:00-23:00.

Astfel, pe arii extinse se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–30 l/m²) cu grindină și vijelii în rafale de până la 15–20 m/s.

Ulterior, pe 7 iunie, va intra în vigoare Codul Galben de ploi însemnate cantitativ.

Pe arii extinse va ploua, periodic averse puternice (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15–45 l/m²). Izolat ploile vor fi însoțite de descărcări electrice.

„În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, informațiile și harta vor fi actualizate”, comunică AMM.

Recomandări pentru cetățeni

În timpul furtunii:

evită deplasările în aer liber, mai ales în zone deschise

nu te adăposti sub copaci sau lângă stâlpi electrici

caută adăpost într-o clădire sau mașină

Acasă:

închide ferestrele și ușile

deconectează aparatele electrice

fixează obiectele de pe balcon sau din curte

În trafic:

redu viteza și păstrează distanța

evită parcarea sub copaci sau panouri

Important:

nu atinge cabluri electrice căzute

nu traversa zone inundate, chiar dacă apa pare mică