Ceban: Un operator protejat de PAS transportă deșeuri pe terenuri neautorizate

Primarul general al Capitalei, Ion Ceban, acuză o companie din domeniul salubrizării că ar continua să transporte și să sorteze deșeuri pe terenuri neautorizate, în pofida restricțiilor impuse de autoritățile de mediu. Declarațiile au fost făcute într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Potrivit lui Ceban, Agenția de Mediu ar fi interzis transportarea deșeurilor la așa-numitul „centru de sortare” din Sângera. Cu toate acestea, edilul susține că operatorul respectiv continuă să aducă deșeuri pe acel teren, să selecteze materialele care îi sunt utile, iar restul să fie transportate ulterior în alte locații.

Ion Ceban afirmă că activitatea companiei ar beneficia de protecție politică din partea unor reprezentanți ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), inclusiv deputați și oficiali din cadrul Ministerului Mediului.

În mesajul său, primarul susține că aceeași companie ar fi depozitat ani la rând deșeuri pe un teren neautorizat din apropierea localității Băcioi, transformând zona într-o groapă de gunoi aflată în vecinătatea terenurilor agricole.

Ceban mai afirmă că, după suspendarea parțială a activității și în lipsa unor soluții pentru depozitarea deșeurilor, operatorul ar fi lansat acuzații la adresa Î.M. Regia „Autosalubritate”, susținând că i-a fost interzis accesul la poligonul autorizat de la Țînțăreni.

Potrivit edilului, compania avea un contract cu „Autosalubritate”, necesar pentru obținerea autorizației de mediu, însă deșeurile nu ar fi fost transportate conform prevederilor contractuale, ci pe terenuri neautorizate din apropierea localității Sângera.

Totodată, Ceban susține că, pentru o anumită perioadă, aceeași companie ar fi transportat deșeuri pe un alt teren din Colonița.

Primarul afirmă că, în prezent, deșeurile colectate de operatorul respectiv sunt transportate în localitatea Boșcana. El consideră situația contradictorie, întrucât, anterior, compania care presta servicii de salubrizare în localitate ar fi rămas fără contract cu autoritățile locale din cauza unor presupuse neconformități de mediu.

„Astăzi însă, în aceeași localitate apare operatorul favorizat de guvernare, iar terenul pe care sunt depozitate deșeurile nu întrunește, la rândul său, condițiile prevăzute de normele ecologice”, a declarat Ceban.

Edilul a enumerat localitățile Băcioi, Sângera, Colonița și Boșcana, susținând că este vorba despre același operator și despre practici similare de gestionare a deșeurilor.

Declarațiile au fost făcute pe 5 iunie, de Ziua Mondială a Mediului. Până la momentul publicării acestei știri, persoanele și instituțiile vizate de acuzațiile lui Ion Ceban nu au comentat public afirmațiile.