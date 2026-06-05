Panică la Constanța: Peste 1.300 de persoane, evacuate după explozia dronei maritime

Sute de persoane au fost evacuate preventiv de pe mai multe plaje din județele Constanța și Tulcea, după ce o dronă maritimă descoperită în Portul Civil Constanța s-a autodetonat vineri, în jurul orei 10:30.

Potrivit autorităților, rutele de acces către plaje au fost blocate de Poliția Locală, iar măsurile au fost luate pentru siguranța populației, în contextul în care nu este exclusă prezența altor drone în zona costieră.

În județul Constanța, evacuări au fost făcute în mai multe stațiuni de pe litoral. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a anunțat că 300 de persoane au fost evacuate de pe plaja Costinești, 50 de pe plaja Tuzla, 355 de pe plajele din Eforie Nord și Eforie Sud, iar alte 400 de persoane de pe plajele din Mangalia, cordonul Saturn-Venus și Cap Aurora.

În județul Tulcea, autoritățile au evacuat aproximativ 100 de persoane de pe plaja din Sulina, aproximativ 50 de pe plaja din Sfântu Gheorghe și aproximativ 50 de persoane din zona Gura Portiței. Potrivit IGSU, acțiunile din zona Sfântu Gheorghe și Gura Portiței sunt în desfășurare, iar situația este în dinamică.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a declarat, la Constanța, că măsurile de evacuare preventivă vor rămâne în vigoare în județele Constanța și Tulcea până la finalizarea verificărilor.

„Până nu căutăm, nu verificăm, nu putem fi siguri dacă mai există sau nu există alte drone. Din punctul nostru de vedere, pe toată zona de coastă există posibilitatea să fie identificată o altă dronă”, a spus Arafat.

Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a declarat că autoritățile ar mai căuta alte trei drone.

Explozia dronei maritime a distrus o hală din Portul Constanța și a avariat o navă a Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, potrivit prefectului.

Ministerul Apărării Naționale a informat că drona maritimă fusese descoperită în Portul Civil Constanța, în apropiere de sediul ARSVOM, și s-a autodetonat vineri, în jurul orei 10:30. Nu au fost înregistrate victime.