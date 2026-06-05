Trei bărbați, găsiți spânzurați în propriile locuințe pe 4 iunie

Cadavrele a trei bărbați au fost descoperite joi, 4 iunie, în localități din raioanele Anenii Noi, Ungheni și Ocnița. În toate cazurile, victimele au fost găsite spânzurate la domiciliu, iar medicii legiști nu au depistat semne de moarte violentă.

Primul caz a fost înregistrat în jurul orei 05:15, în localitatea Telița, raionul Anenii Noi. O femeie a alertat poliția după ce și-a găsit soțul, în vârstă de 30 de ani, spânzurat în locuință.

La aproximativ o oră distanță, un caz similar a fost raportat în localitatea Cioropcani, raionul Ungheni. O femeie și-a găsit vecinul, un bărbat de 46 de ani, spânzurat la domiciliu.

Cel de-al treilea caz a avut loc în jurul amiezii, în satul Mihălășeni, raionul Ocnița. Un bărbat de 36 de ani a fost găsit spânzurat de mânerul unei uși de către o vecină.

Potrivit informațiilor preliminare, în niciunul dintre cele trei cazuri medicii legiști nu au constatat urme de moarte violentă, existând suspiciunea că victimele și-ar fi pus capăt zilelor.

Oamenii legii au inițiat anchete pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și a motivelor care au stat la baza acestor tragedii.