Avocatul părții vătămate: Procesul de judecată al lui Ciochină riscă să fie suspendat

Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, a cerut instanței să sesizeze Curtea Constituțională chiar înainte de începerea pledoariilor în dosarul în care este acuzat că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului. Cererea vizează ridicarea unei excepții de neconstituționalitate și ar putea suspenda procesul până la pronunțarea Curții.

Procurorul de caz și avocatul părții vătămate cataloghează gestul drept o tentativă de tergiversare.

Avocatul părții vătămate, Dorin Podlisnic, a susținut că Ciochină și avocații săi „își fac bine treaba”. El a explicat că sesizarea Curții Constituționale va suspenda procesul până la pronunțarea Curții, dacă cererea va fi admisă. Avocatul Podlisnic a calificat gestul drept „șiretlic juridic” și „ping pong juridic”.

„A depus o sesizare privind ridicarea excepției de neconstituționalitate precum că instanța, la o ședință anterioară a dat citire declarațiile inculpatului Andronache, deoarece ultimul a refuzat să facă declarații, dar legea permite și prevede expres – în cazul în care inculpatul refuză să facă declarații, instanța dă citire declarațiilor care au fost făcute la etapa de urmărire penală. El a declarat că nu susține declarațiile făcute anterior și refuză să dea altele în cadrul ședinței”, a declarat avocatul Podlisnic.

Judecătoarea Lilia Lupașco s-a retras în deliberări și va pronunța decizia asupra acestei sesizări la ședința din 12 ianuarie.

O altă cerere s-a referit la înlăturarea avocatului garantat de stat, Petru Răileanu. Solicitarea a fost respinsă de magistrata Lilia Lupașco, care a precizat că Ciochină depune o astfel de cerere pentru a patra oară. Totodată, Ciochină a cerut amânarea ședinței din 9 ianuarie, pe motiv că avocații achitați de acesta „sunt la schi”.

Tot în cadrul ședinței din 9 ianuarie, Ion Andronache, cel care l-ar fi ajutat pe Nicanor Ciochină a rămas fără un apărător.

Ciochină este acuzat că, în seara de 19 februarie 2024, a accidentat mortal un copil de 14 ani și a părăsit locul accidentului. Ulterior, ar fi încercat să șteargă urmele faptei și să se sustragă anchetei. În dosar este vizat și medicul stomatolog, Ion Andronachi, care este cercetat în libertate pentru că l-ar fi ajutat să ascundă probele.