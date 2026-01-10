O boală misterioasă a apărut la bordul Stației Spațiale Internaționale

NASA readuce de urgență înapoi pe Pământ echipajul de pe Stația Spațială Internațională (ISS), după ce un astronaut s-a îmbolnăvit. Ar fi pentru prima dată în istoria spațială când s-ar recurge la această măsură de urgență.

NASA a decis revenirea rapidă pe Pământ a navei Crew-11 de pe Stația Spațială Internațională, după ce un astronaut neidentificat a întâmpinat o problemă medicală.

Potrivit unui oficial al NASA, citat de France 24, este pentru prima dată când se recurge la o astfel de măsură. Informația este prezentată și de NASA, care actualizează zilnic situația de la bordul ISS.

NASA a amânat o ieșire în spațiu în afara Stației Spațiale Internaționale și a decis pe 8 ianuarie readucerea echipajului mai devreme din cauza unei probleme medicale apărute miercuri, 7 ianuarie, cu unul dintre astronauții aflați la bord.

Ieșirea în spațiu era planificată pentru joi, 8 ianuarie, la ora 8:00 ET, pentru a finaliza pregătirea unui canal de alimentare unde urmează să fie instalat un nou panou solar pe ISS. Astronauții americani Mike Fincke și Zena Cardman urmau să părăsească stația spațială timp de 6,5 ore, în ceea ce ar fi fost prima ieșire în spațiu a lui Cardman. Fincke a efectuat deja nouă ieșiri în spațiu.

NASA nu a numit membrul echipajului care a avut problema medicală și nici nu a oferit alte detalii despre urgență, dar agenția a confirmat că problema implică o persoană a cărei stare este stabilă.

Incidentul medical nu a survenit în urma vreunui accident la bordul ISS

„Acestea sunt situațiile pentru care NASA și partenerii noștri se antrenează și se pregătesc să le execute în siguranță”, a transmis un purtător de cuvânt al NASA.

Oficialii nu au oferit detalii despre incidentul medical, dar au declarat că membrul neidentificat al echipajului este stabil. Aceștia au spus că incidentul nu a fost cauzat de niciun fel de vătămare la bord sau de operațiunile ISS, precizează France 24.

Directorul medical al NASA, James Polk, a declarat, de asemenea, că „riscul persistent” și „o întrebare persistentă cu privire la care este acel diagnostic” au dus la decizia de a reveni mai devreme. Oficialii insistă totuși că nu a fost vorba de o evacuare de urgență.

Nava Crew-11 a ajuns pe ISS pe 2 august 2025. Fincke și Cardman au fost însoțiți de astronautul Kimiya Yui de la Agenția Japoneză de Explorare Aerospațială și de cosmonautul Oleg Platonov de la Roscosmos pentru o misiune de 6 luni, după care astronauții urmau să fie înlocuiți de echipajul 12, ca parte a rotației regulate a personalului stației spațiale.

Lansarea echipei 12 e programraată pentru mijlocul lunii februarie. Nu este clar ce înseamnă acum întoarcerea acasă mai devreme a echipei 11 pentru ISS, deoarece astfel de modificări ale rotației obișnuite sunt extrem de neobișnuite, dar există și alți astronauți care locuiesc pe stația spațială în acest moment – inclusiv Christopher Williams de la NASA și cosmonauții ruși Sergey Kud-Sverchkov și Sergey Mikayev, care au ajuns la laboratorul orbital la bordul unei nave spațiale rusești Soyuz care i-a distrus rampa de lansare în noiembrie.