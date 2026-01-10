Ce a mai rămas din racheta Oreșnik, cu care Rusia a lovit Ucraina

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a confirmat vineri că Rusia a lansat în cursul nopții o rachetă hipersonică Oreșnik asupra unui obiectiv din regiunea Lvov, situată în vestul Ucrainei.

Autoritățile ucrainene au publicat imagini cu ceea ce descriu drept resturi ale proiectilului.

Anterior, Moscova anunțase că a folosit pentru a doua oară, de la începutul războiului, o rachetă de acest tip împotriva Ucrainei, fără a oferi detalii despre țintă. De asemenea, Kievul nu a precizat oficial obiectivul lovit, însă bloggeri militari ruși susțin că atacul ar fi vizat un important depozit de stocare a gazului natural , potrivit AFP preluat de Agerpres.

Primarul orașului Liov, Andrii Sadovîi, a declarat doar că a fost lovită o „infrastructură esenţială” de o rachetă balistică ce a atins viteza de 13.000 de kilometri pe oră, precizând că nu au fost înregistrate victime.

Racheta Oreșnik nu a avut încărcătură explozivă

Conform SBU, racheta utilizată în noaptea de joi spre vineri nu a fost echipată cu o încărcătură explozivă, distrugerea țintei realizându-se exclusiv prin forța cinetică a impactului. Aceeași caracteristică a fost observată și în primul atac cunoscut al Rusiei cu o rachetă Oreșnik, efectuat în noiembrie 2024 asupra unei infrastructuri militare din orașul ucrainean Dnipro.

Autoritățile ucrainene au anunțat că au localizat fragmente ale rachetei în regiunea Lvov și au făcut publice imagini cu acestea. Printre resturile identificate se află componente ale sistemelor de stabilizare și ghidaj, precum și elemente provenite din motorul rachetei.

Racheta Oreșnik, introdusă recent în arsenalul militar al Federației Ruse, este dotată cu șase focoase, care pot fi echipate atât cu încărcături nucleare, cât și convenționale, fiecare focoasă având, la rândul său, câte șase submuniții.