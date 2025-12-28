Bacul de la Molovata și-a sistat temporar activitatea din cauza vântului

Serviciul Vamala anunță că postul vamal de tip debarcader „Molovata” și-a întrerupt temporar activitatea din cauza rafalelor de vânt care afectează circulația pe râul Nistru.

„În aceste condiții, călătorii sunt îndemnați să opteze pentru postul vamal intern de control „Criuleni 18”, aflat la aproximativ 32 km distanță.

Activitatea va fi reluată imediat ce condițiile meteorologice o vor permite”, anunță responsabilii.