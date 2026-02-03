Igor Dodon și gruparea socialiștilor din CMC blochează Capitala. Nu vor să voteze bugetul și îi mint pe cetățeni

În timp ce orașul are nevoie urgentă de finanțare pentru proiecte de infrastructură, servicii sociale și transport, fracțiunea PSRM din Consiliul Municipal Chișinău (CMC), dirijată de Igor Dodon, a transformat aprobarea bugetului într-o armă de șantaj politic.

De luni de zile, activitatea Primăriei Chișinău este sabotată sistematic. Bugetul municipal – documentul vital care asigură funcționarea orașului, de la salarizarea asistenților personali până la reparația drumurilor și termoficare – este blocat în sertarele birocrației politice.

Principalii actori ai acestui blocaj sunt consilierii socialiști și PAS care, sub pretextul unor nereguli procedurale sau a unor cerințe populiste imposibil de satisfăcut, refuză constant să voteze proiectul de buget. Această tergiversare nu este o simplă dispută administrativă, ci un calcul politic cinic: „Cu cât mai rău pentru oraș, cu atât mai bine pentru noi”.

Surse din administrația locală și analiști politici indică faptul că ordinul de blocaj vine direct de la conducerea partidului. Igor Dodon, încercând să își mențină relevanța politică, pare să fi adoptat o strategie distructivă: blocarea oricărei inițiative care ar putea aduce un plus de imagine actualei administrații a orașului, chiar dacă prețul este plătit de chișinăuieni.

Gruparea socialiștilor și a PAS din CMC acționează nu ca reprezentanți ai cetățenilor, ci ca o frână de mână trasă intenționat. Refuzul de a participa la ședințe, părăsirea sălii în momente cheie sau condiționarea votului de favoruri politice obscure demonstrează că prioritatea lor nu este bunăstarea urbei, ci agenda de partid.

Marea minciună: „Apărătorii poporului” care taie finanțarea

Cea mai gravă latură a acestui conflict este ipocrizia discursului public. La televiziunile afiliate și pe rețelele de socializare, Igor Dodon și consilierii PSRM se erijează în „apărători ai celor nevoiași”. Ei acuză Primăria de incompetență și plâng de mila pensionarilor și a familiilor vulnerabile.

Astfel, cetățenii sunt mințiți în față. Socialiștii și PAS creează problema prin blocaj, pentru ca apoi să apară la știri acuzând executivul de consecințele propriului lor sabotaj.

Victimele acestui război politic nu sunt primarul sau funcționarii, ci locuitorii simpli ai Capitalei. Lipsa unui buget aprobat înseamnă funcționarea pe un buget provizoriu, care limitează drastic capacitatea de investiții. Proiectele de reabilitare a curților de bloc stagnează, iar pregătirea orașului pentru provocările viitoare este compromisă.

Mesajul transmis de Igor Dodon și gruparea sa din CMC este clar: interesele electorale primează în fața nevoilor comunității. Chișinăul a devenit un ostatic într-o negociere politică perfidă, unde PSRM refuză să deblocheze situația până când nu își va satisface orgoliile politice, mințind cu seninătate electoratul că, de fapt, ei sunt cei care luptă pentru dreptate.

Rămâne de văzut cât timp vor mai tolera chișinăuienii acest spectacol grotesc, în care aleșii locali, plătiți din bani publici, refuză să muncească pentru cei care i-au trimis în Consiliu