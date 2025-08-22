Bălți, sub povara corupției și sărăciei: un oraș frânt între promisiune și neputință

Municipiul Bălți, al doilea ca mărime din Republica Moldova, se confruntă cu o criză sistemică, în care corupția și incompetența administrativă au îndepărtat locuitorii de dezvoltare și încredere. Un caz edificator: un viceprimar și un șef adjunct din municipiu au fost reținuți pentru că ar fi acceptat o mită de 200 000 de euro, iar procurorii continuă ancheta subiectului. Primarul Alexandr Petkov, la rândul său, insistă: „Bălțiul este și va fi fără corupție!”, promisiune greu de crezut în fața dovezilor flagrante.

În timp ce justiția încearcă să demoleze rețelele murdare, orașul este paralizat de probleme administrative grave. Direcția Reparații și Construcții Drumuri susține că Primăria datorează peste 5 milioane de lei, ceea ce a blocat plata salariilor muncitorilor. În ședințe tensionate cu consilierii, angajații, revoltați, au cerut imediat achitarea datoriilor, povestind cum sunt nevoiți să supraviețuiască din credite.

Dacă aceasta nu era de ajuns, sistemul local de colectare a deșeurilor riscă colapsul: doar patru autospeciale — utilizabile — deservesc zeci de mii de gospodării. O confrontation directă între directorul întreprinderii de salubrizare și primar pe tema „mafiei gunoaielor” a făcut valuri publice. Primarul califică acuzațiile drept o încercare de subminare politică, însă realitatea este incontestabilă: orașul se sufocă în gunoaie.

La nivel infrastructural, lipsa canalizării afectează circa 30% din fondul locativ, iar furnizorul local de apă este falimentar. Primarul atrage atenția că, deși Bălți e la doar 130 km de Chișinău, trăiește parcă într-un alt univers. Bugetele deficitar și gestionarea defectuoasă amplifică prăpastia dintre promisiuni și realitate.

În acest context sumbru, locuitorii își pierd speranța într-o viață decentă. Sărăcia, criza utilităților și scandalurile administrative se acumulează într-un cocktail periculos, sub semnul neîncrederii și apatiei. Oamenii nu mai așteaptă – exodul și frustrarea sunt realități cotidiană.