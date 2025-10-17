Bălți, sufocat de gunoaie: localnicii cer intervenție urgentă

Bălțiul se confruntă cu o criză majoră a gestionării deșeurilor. Platformele de gunoi sunt pline, iar în jurul lor s-au format adevărate munțișori de mizerie, care stau neatinse de aproape două săptămâni. Locuitorii spun că situația a scăpat de sub control, iar mirosul greu face aerul irespirabil, afectând viața de zi cu zi și sănătatea cetățenilor.

Direcția Reparații și Construcții Drumuri explică că responsabilitatea sa se limitează la golirea tomberoanelor, nu și la curățarea zonelor din jurul platformelor. Această operațiune ar necesita resurse suplimentare de la primărie, pe care instituția susține că nu le are alocate. În practică, acest decalaj administrativ lasă străzile și platformele necurățate.

Primarul Alexandr Petkov a acuzat conducerea temporară a întreprinderii de incompetență, subliniind că lipsa coordonării și a managementului eficient a agravat criza deșeurilor. În paralel, cetățenii se arată revoltați, cerând soluții imediate pentru a evita agravarea stării de sănătate publică și a mediului urban.

Locuitorii semnalează că gunoaiele atrag animale și insecte, iar aspectul orașului a devenit inacceptabil pentru populația și vizitatorii Bălțiului. Aceștia cer măsuri concrete, inclusiv suplimentarea resurselor și responsabilizarea celor implicați în gestionarea deșeurilor.

Până la adoptarea unor soluții eficiente, Bălțiul rămâne un oraș sufocat de propriile gunoaie, iar tensiunile dintre autorități și cetățeni cresc pe zi ce trece. Situația ridică întrebări serioase despre capacitatea administrației locale de a gestiona serviciile publice esențiale.