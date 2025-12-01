Conducerea țării a transmis mesaje de felicitare de Ziua României

Conducerea țării a transmis mesaje de felicitare României cu prilejul Zilei Naționale, subliniind legăturile istorice, culturale și politice care leagă cele două state. Oficialii de la Chișinău au evidențiat sprijinul constant al României și au accentuat importanța cooperării într-un context regional marcat de provocări.

Președinta Maia Sandu a menționat că 1 decembrie marchează un moment care a deschis drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român. Șefa statului a atras atenția că aceste valori sunt astăzi mai amenințate ca niciodată și a subliniat responsabilitatea generației actuale de a apăra moștenirea celor care au făcut posibil actul de la 1918.

„Să apărăm moștenirea lor, pentru ca și noi, la rândul nostru, să lăsăm copiilor și nepoților un spațiu românesc în care să poată trăi liber, demn și cu respect pentru valorile naționale. La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor!”, se arată în mesajul președintei.

La rândul său, prim-ministrul Alexandru Munteanu a subliniat că 1 decembrie are o semnificație dublă pentru toți cei care simt românește. În mesajul premierului se menționează că această zi celebrează atât legăturile istorice și culturale, cât și aspirațiile comune pentru un viitor european. „Tot ce ne leagă face ca parcursul european pe care îl construim să fie nu doar o șansă la bunăstare și securitate, ci și unicul drum firesc”, se arată în mesajul șefului executivului.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a descris sărbătoarea ca fiind una comună, subliniind că moldovenii privesc spre România cu respect și recunoștință. În mesajul său, el a îndemnat la consolidarea proiectelor comune și la păstrarea valorilor care unesc cele două state. „Suntem binecuvântați să avem un frate chiar peste Prut, care ne ajută și ne ghidează ori de câte ori avem nevoie”, a afirmat șeful legislativului.

Ziua României este sărbătorită anual pe 1 decembrie, în amintirea Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia din 1918, când reprezentanții românilor din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș au votat unirea acestor provincii cu România, consfințind astfel formarea statului național unitar român. Decizia a urmat unui șir de evenimente istorice importante, precum unirea Bucovinei și a Basarabiei cu România în 1918, completând procesul început în 1859 prin unirea Moldovei cu Țara Românească. După Revoluția din 1989, data de 1 decembrie a fost oficial recunoscută ca Zi Națională, simbolizând împlinirea idealului de unitate al poporului român.