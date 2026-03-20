Bani din fondul de rezervă al UTA Găgăuzia, alocați pentru cadouri de Anul Nou. Poliția a deschis un proces penal

Bani pentru cadouri de Anul Nou, alocați din fondul de rezervă al bugetului din UTA Găgăuzia. Poliția a deschis un proces pensal după ce a primit o sesizare despre posibile acțiuni ilegale comise de persoane cu funcții de răspundere din cadrul Comitetului Executiv al autonomiei.

Potrivit unui comunicat al poliției, între anii 2024 și 2025, oficiali din UTA Găgăuzia ar fi dispus alocarea unor fonduri din rezerva bugetară a autonomiei pentru cheltuieli care nu se încadrau în circumstanțele excepționale sau imprevizibile, contrar destinației legale a acestui fond.

De exemplu, peste 780 de mii de lei au fost alocați pentru achiziționarea cadourilor de Anul Nou, cheltuieli care urmau să fie planificate și aprobate în buget în mod ordinar.

Conform IGP, aceste acțiuni ar putea constitui abuz de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu: „Există suspiciunea modificării nelegale a destinației mijloacelor bugetare și cauzării unui prejudiciu material în proporții mari”.

Cauza penală a fost transmisă Procuraturii UTA Găgăuzia, iar autoritățile au recomandat ca ancheta să fie preluată de Centrul Național Anticorupție.