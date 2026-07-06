Bătăi și proteste la benzinăriile din Rusia. Șoferii stau zile în șir la cozi

Deficitul de carburanți din Rusia provoacă proteste ale șoferilor și conflicte la stațiile de alimentare, scrie presa locală. În zona Kuban, din Caucazul de Nord, timpul lung de așteptare, care poate ajunge la câteva zile, a provocat altercații și blocaje în trafic.

În localitatea Golubițkaia, nerespectarea ordinii la pompă a degenerat în violențe fizice și vandalism. Localnicii spun că unui bărbat i-au fost tăiate pneurile deoarece a vrut să se bage în față.

Pentru menținerea ordinii, autoritățile au făcut apel la unitățile de cazaci, în timp ce furnizarea carburanților pe timp de noapte a fost restricționată la unele stații exclusiv pentru serviciile de urgență, transportul public și utilajele municipale.

Situația este dificilă și în localitățile Temriuk și Anapa, unde localnicii se plâng că șoferii care vin din Crimeea ocupată achiziționează cantități mari de combustibil, ceea ce epuizează stocurile locale. Problema s-a agravat după ce a fost permis transportul a până la 200 de litri de benzină peste Podul Crimeei, care leagă peninsula de Ținutul Krasnodar, fapt ce i-a forțat pe locuitorii din Kuban să stea la cozi sau să circule cu rezerve minime de carburant.

Criza de combustibili a fost provocată de atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor și depozitelor rusești. Pentru a face față penuriei, autoritățile de la Moscova au interzis exportul de benzină pentru a asigura necesarul intern. În plus, în mai multe regiuni au fost introduse plafoane de vânzare către persoanele fizice, iar în Crimeea ocupată a fost interzisă complet vânzarea de combustibili către populație. De asemenea. Rusia a început să importe benzină din India.