Bătaie între Beregoi și Bostănică într-un local din Capitală: Poliția și ambulanța, la fața locului

Influencerițele Ana Beregoi, Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică se află în centrul unui nou conflict. Tensiunile au izbucnit într-un local din Capitală, după un schimb de replici între cele două părți. La scurt timp, la fața locului au intervenit polițiștii și un echipaj medical.

Cele două tinere au versiuni diferite despre modul în care s-a produs incidentul și despre motivele care au dus la scandal.

Andreea Bostănică susține că Ana Beregoi i-ar fi interzis accesul în restaurant. Potrivit acesteia, după ce a încercat să afle de ce prietenele sale ar fi fost tratate agresiv, discuția ar fi degenerat într-o altercație fizică.

„Tocmai am ieșit de la Urgență și de la Poliție, pentru că am fost agresată fizic. Despre agresiunea verbală nici nu mai vorbesc. Timp de zece minute mi s-au adresat cuvinte jignitoare, iar eu întrebam doar ce le-am făcut. Iuliana Beregoi, de ce îi împingi pe prietenii mei pe stradă? Drept răspuns am primit pumni în cap și am fost trasă de păr. Mi-au fost aplicate mai multe lovituri în zona capului pentru simplul fapt că am vrut să intru să mănânc. Ele se aflau în restaurant, iar când am încercat să deschid ușa nu m-au lăsat să intru. Ana Beregoi s-a pus în fața ușii și mi-a spus: «Tu aici nu intri». Am vrut să iau cina cu familia mea, iar după ce mi s-au adresat foarte multe cuvinte urâte, am scos telefonul”, a declarat Andreea Bostănică.

Totodată, influencerița afirmă că altercația ar fi fost planificată din timp și spune că va continua demersurile pe cale legală.

„Eu vreau să vă spun că această bătaie a fost planificată”, a adăugat tânăra.

La rândul său, Iuliana Beregoi a respins acuzațiile și a venit cu propria versiune a evenimentelor.

„Abia așteptam să văd cât de departe poți merge cu minciuna. Eu nu o să vorbesc așa cum vorbești tu, ci așa cum am vorbit și astăzi. Am ieșit împreună cu sora mea și cu prietenul ei la restaurant pentru a lua cina. Ai apărut acolo. Eu tremuram pentru că erați trei femei: tu, mama ta și sora mamei tale. Noi eram niște copii pe lângă voi”, a declarat Iuliana Beregoi.

Artista a mai spus că sora sa poartă aparat auditiv și că ar fi intervenit în momentul în care a observat o agresiune asupra acesteia.

„Sora mea poartă aparat auditiv și aude greu. Noroc că m-am întors exact când ai început să o bați și am văzut tot ce se întâmpla”, a afirmat Iuliana Beregoi.

Totodată, artista susține că imaginile publicate de Andreea Bostănică ar demonstra că aceasta s-a apropiat de masa lor și că ea a încercat să evite conflictul.

„M-am săturat să-i permit unei fete căreia nu i-am făcut niciodată nimic să-mi distrugă numele și familia. Vă rog să nu credeți tot ce spune. Nu sunt genul de persoană care să mintă în halul acesta. Cred că oamenii vor vedea adevărul și vor înțelege până unde pot merge unii pentru a distruge pe cineva”, a conchis Iuliana Beregoi.

Și Ana Beregoi susține că bătaia a fost inițiată de Andreea Beregoi: „Uitați cine sare la bătaie și cum maică-sa pune și ea mâna pe mine, ce pumni vedeți voi? Normal că m-am apărat din moment ce și-a permis să mă lovească.(…) E impresionant cum cineva care înainte de sosirea Poliției și ambulanței făcea gesturi provocatoare, scotea limba și căuta conflictul ajunge apoi să joace rolul victimei. Mai ales când propriile imagini arată cine exact a sărit la bătaie”, a scris Ana Beregoi pe rețelele sociale.

Ofițerul de presă al Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Svetlana Scripnic, a confirmat pentru Știri.md că incidentul a fost înregistrat ieri, la ora 19:30, la Inspectoratul de Poliție Centru.

„Stabilim toate circumstanțele cazului”, a precizat reprezentanta Poliției.