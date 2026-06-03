Toți cei șase polițiști de la IP Botanica, reținuți pentru corupție, au fost plasați în arest la domiciliu

Toți cei șase polițiști de la Inspectoratul de Poliție Botanica, reținuți de CNA într-un dosar de corupție, au fost plasați în arest la domiciliu prin decizia unui complet al Curții de Apel Centru format din judecătorii Beșelea, Cazacicov și Budec. Cinci dintre ei au fost eliberați astăzi, iar unul – acum două săptămâni.

Cei șase ofițeri din cadrul Inspectoratului de Poliție Botanica, inclusiv șeful Sergiu Cobilaș, au fost plasați sub arest preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia a fost luată pe 24 aprilie, de către magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, care au admis integral demersurile procurorului de caz.

Amintim că cei 6 polițiști au fost reținuți pe 21 aprilie 2026, când ofițerii CNA, împreună cu procurorii Procuraturii raionului Cahul și ai Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat peste 30 de percheziții în capitală, inclusiv în birourile angajaților IP Botanica. Un șef de secție și alți cinci angajați au fost reținuți și plasați în izolator pentru 72 de ore.