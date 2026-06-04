Escrocheriile online și telefonice, în atenția Parlamentului: Vor fi audieri publice

Creșterea numărului de escrocherii online și telefonice în Republica Moldova a determinat Parlamentul să organizeze audieri publice pentru a analiza amploarea fenomenului și a identifica măsuri suplimentare de prevenire și combatere a fraudelor.

Audierile sunt programate pentru data de 12 iunie și vor reuni reprezentanți ai instituțiilor de drept, autorităților de reglementare, precum și ai sectoarelor bancar și al telecomunicațiilor.

Inițiativa vine pe fondul majorării numărului de cazuri de înșelăciune și al prejudiciilor financiare semnificative înregistrate în ultima perioadă.

Unul dintre cele mai recente cazuri vizează o femeie de 74 de ani din Chișinău, care a pierdut peste 130.000 de euro după ce a fost contactată de persoane care s-au prezentat drept clarvăzători. Potrivit poliției, aceștia au convins-o să le transmită inițial 96.000 de euro, susținând că banii ar fi afectați de o pretinsă „energie negativă” și că un ritual de purificare l-ar proteja pe fiul acesteia de pericole.

Ulterior, escrocii au invocat presupuse probleme la vamă și au determinat victima să transfere alte 28.000 de euro către persoane din Ucraina și Armenia. Ultima tranșă, în valoare de 7.000 de euro, a fost transferată pe 25 mai.

Datele prezentate de Poliție arată că, doar în ultimele 12 zile, cetățenii au fost prejudiciați cu peste 27 de milioane de lei în urma unor escrocherii. În această perioadă au fost înregistrate 149 de cazuri de fraudă telefonică și peste 2.900 de tentative de înșelăciune.

Autoritățile îndeamnă populația să manifeste prudență și să nu divulge date bancare, coduri de autentificare sau alte informații personale unor persoane necunoscute.