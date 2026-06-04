Președinția Cipriotă a UE a lansat pregătirile pentru deschiderea oficială a Clusterului 1 în negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina

Republica Moldova a primit o nouă confirmare a avansării parcursului său european, după ce Președinția Cipriotă a Consiliului Uniunii Europene a lansat, în seara zilei de 3 iunie, pregătirile pentru deschiderea oficială a Clusterului 1 în negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina.

Anunțul marchează o etapă importantă în procesul de negociere a aderării la Uniunea Europeană și reflectă progresele înregistrate de autoritățile de la Chișinău în implementarea reformelor necesare integrării europene.

„Suntem recunoscători Președinției Cipriote a Consiliului UE pentru sprijinul și leadership-ul puternic de care a dat dovadă în ultimele luni, precum și pentru eforturile sale continue de a avansa procesul de extindere. Acest lucru marchează un pas important înainte și reflectă progresul constant al procesului de aderare a statului noastru la UE”, a declarat Daniela Morari, șeful Misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană.

Clusterul 1, denumit „Valori fundamentale”, este primul grup de capitole de negociere în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană și include domenii precum statul de drept, funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice, sistemul judiciar și drepturile fundamentale.

Republica Moldova a obținut statutul de stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană în iunie 2022, iar în decembrie 2023 liderii statelor membre au decis deschiderea negocierilor de aderare. În iunie 2024 a fost lansată oficial prima Conferință Interguvernamentală UE–Republica Moldova, care a marcat începutul negocierilor propriu-zise de aderare. Deschiderea Clusterului 1 reprezintă următoarea etapă procedurală în acest proces și este considerată un indicator al progreselor realizate de autoritățile moldovene în apropierea de standardele europene.