Directorul Spitalului Republican, numit secretar de stat la Ministerul Sănătății

Andrei Uncuța a fost numit miercuri, 3 iunie, în cadrul ședinței Guvernului, în funcția de secretar de stat al Ministerului Sănătății. În noua sa funcție, Uncuța va fi responsabil de coordonarea domeniilor asistenței medicale prespitalicești și spitalicești, implementarea proiectelor investiționale din sănătate, precum și de realizarea proiectelor strategice de construcție a spitalelor regionale Bălți și Cahul și a proiectelor de reabilitare a infrastructurii medicale.

Ministrul Sănătății, Emil Ceban, a spus că Andrei Uncuța va contribui la promovarea și implementarea politicilor în domeniul sănătății, valorificând experiența acumulată de-a lungul unei cariere de peste două decenii în sistemul medical și în managementul instituțiilor sanitare.

Andrei Uncuța va preluat funcția de secretar de stat începând cu 8 iunie. La începutul lunii mai 2026, el a fost ales director al Spitalului Clinic Republican „Timofei Moșneaga” după ce l-a devansat pe Alexandru Botizatu, șeful Departamentului de anesteziologie și terapie intensivă din cadrul aceleiași instituții medicale, în urma unui concurs organizat de Ministerul Sănătății.

Înainte de concurs, el a asigurat interimatul funcției de director după ce i-a expirat primul mandat obținut în 2020. El a fost numit la conducerea acestui spital în plină pandemie de Coronavirus de fostul premier Ion Chicu, în urma demiterii din acest post a lui Anatol Ciubotaru. Pentru a prelua această funcție, el a renunțat la postul de director al Spitalului Ministerului Afacerilor Interne.

De-a lungul carierei, Andrei Uncuța a ocupat mai multe funcții importante în sistemul medical. În 2015, a fost viceministru al Sănătății în perioada Guvernului Chiril Gaburici și a activat ca vicedirector al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie.

A absolvit Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în 1995, iar ulterior și-a construit cariera ca medic neurolog în cadrul Spitalului Clinic Republican. Totodată, a urmat studii de master în managementul sănătății publice.