Ramășițele pământești ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, au fost aduse vineri seara în România. Demersurile de repatriere a ultimului domn al Principatului Moldovei, ale cărui rămășițe au fost înhumate în apropiere de Paris, au fost făcute de familia moștenitoare și de autoritățile franceze.

Rămășițele pământești ale domnitorului Grigore Alexandru Ghyka au ajuns vineri seara la Aeroportul Henri Coandă și, într-o ceremonie specifică, au fost trimise către sediul Jandarmeriei Române.

Ceremonia de deshumare s-a desfășurat în prezența descendenților Domnitorului Ghyka, a Excelenței Sale Ioana Bivolaru, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al României la Paris, a directorului general adjunct al Jandarmeriei Franceze, general de corp de armată André Petillot, a comandantului Academiei Militare a Jandarmeriei Naționale Franceze, general de divizie Frantz Tavart, precum și a prim-adjunctului inspectorului general al Jandarmeriei Române, general-maior Cătălin Stegăroiu.

Un alt moment a avut loc la sediul Academiei Militare a Jandarmeriei Naționale Franceze unde Garda Republicană Franceză a prezentat onorul militar domnitorului Grigore Alexandru Ghyka, sicriul fiind apoi depus pe platoul principal al Academiei.

Garda care a purtat pe umeri sicriul cu osemintele Domnitorului a fost alcătuită din jandarmi francezi, precum și jandarmi români din cadrul Gărzii de Onoare a Jandarmeriei Române.

Sicriul cu rămășițele pământești va ajunge în România în această seară, la ora 20:30, cu o cursă Tarom și va fi depus la Biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” de la sediul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.

Grigore Alexandru Ghyka a domnit între 1849 și 1856 și este cel care a deschis drumul Unirii celor două principate.

Ceremoniile au caracter oficial și comemorativ, cu onoruri militare și momente solemne și se vor desfășura pe parcursul mai multor zile, în perioada 8–12 noiembrie 2025, în mai multe locații din București, Focșani și Iași, locul unde urmează să fie reînhumat.

Domnitorul care a deschis drumul Unirii celor două Principate și a înființat Jandarmeria

Domn între 1849 și 1856, Grigore Alexandru Ghyka este cel care a deschis drumul Unirii celor două principate. A fost un vizionar și un european înainte de vreme, un domnitor al libertății autentice, care a introdus în Moldova principii moderne de guvernare și dreptate socială.

În timpul domniei sale, Ghyka a fondat Jandarmeria Română (3 aprilie 1850), instituție care și astăzi își revendică misiunea din spiritul de ordine, curaj și devotament promovat de Domnul Moldovei.

El este autorul unor reforme fundamentale pentru societatea modernă: dezrobirea romilor, abolirea cenzurii, dezvoltarea Corpului Pompierilor, înființarea primei maternități publice (din banii proprii!) – Institutul „Gregorian” – și reducerea taxelor comerciale.

Grigore Alexandru Ghyka a pus interesul național mai presus de cel personal și a deschis drumul României moderne.

Repatrierea Domnului Moldovei reprezintă un act de recuperare istorică și de respect față de originile instituționale ale Jandarmeriei, dar și un moment de recunoștință națională pentru un lider care a pus bazele statului român modern.