Batalionul Geniu „Codru” sărbătorește 33 de ani de la înființare

Cu ocazia aniversării a 33 de ani de la înființarea Batalionului Geniu „Codru”, unitatea i-a primit pe toți cei curioși să afle ce înseamnă viața de genist. La evenimentul „Ziua Porților Deschise”, am întâlnit rude ale militarilor dedicați și povești care vorbesc despre curaj, profesionalism și devotament. De la misiunile de deminare în țară până la participarea în operațiuni internaționale, geniștii Armatei Naționale demonstrează zi de zi că riscurile pot fi înfruntate cu responsabilitate și onoare.

Sursa: TRM

Svetlana Burduja a venit împreună cu fiica și nepotul să își viziteze ginerele. Acesta este genist de 7 ani în cadrul batalionului. Femeia spune că ea și fiica sunt mândre de activitatea bărbatului.

„A fost plecat și în Kosovo de două ori și am trecut împreună peste toate momentele astea. Suntem bucuroși și mândri că îl avem aici. Mai sunt momente când ne este trist, dar în general suntem bucuroși și mândre de el că activează ca genist”, spune Svetlana Burduja.

Iar Cătălin a venit să își vadă fratele. Spune că nu își face griji pentru el.

„Da, sunt mândru de el. Ca un bărbat să fii în Armata Națională e o mândrie foarte mare pentru părinți, pentru frați, pentru apropiați. Aici au foarte mare grijă de ei. Militarii sunt hrăniți la timp, îmbrăcați după vremea de afară. Nu duc lipsă de nimic”, spune Cătălin Nicolaev.

Sursa: TRM

Am descoperit și istoria Alionei Niculiță. E mamă a doi copii și ofițer alimentar și de echipament în cadrul Batalionul. Totuși, acest lucru nu a împiedicat-o să facă și cursuri de instruire pentru meseria de genist. Acum, femeia participă și la misiunile de deminare.

„Cum am venit în batalion, am făcut curs de genist. Asta nu a fost o problemă, un impediment, ca fiind în logistică să nu activez, să nu facem curs de genist, unde plecăm la misiuni de deminare și nu e doar asta, ne dă o oportunitate foarte mare ca să plecăm și în misiuni internaționale”, povestește Aliona Niculiță.

Activitatea geniștilor presupune multe riscuri și pericole, dar acestea pot fi înfruntate datorită experienței.

„De cinci ani activez în unitatea respectivă și de patru ani sunt și eu membru al grupului de minare. În mare parte orice misiune este periculoasă și suntem supuși anumitor riscuri, dar iarăși, prin multă experiență, instruire, atenție, responsabilitate, lucrurile devin mai ușoare”, afirmă Mihaela Croitor, șefa depozitului de muniții.

„Astăzi infrastructura unității este reconstruită și renovată, astfel creând condiții mai bune de muncă, instruire și viață a militarilor noștri care salvează vieți și asigură securitatea cetățenilor”, a declarat Gheorghe Racu, comandantul batalionului „Codru”.

Sursa: TRM

Geniștii Armatei Naționale au executat, pe parcursul anului trecut, 834 de misiuni de deminare, în cadrul cărora au lichidat 284 de obiecte explozive și 2.622 de cartușe.