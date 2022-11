Belarus se plânge că Ucraina a minat zona de frontieră. „Au aruncat în aer aproape toate podurile din regiunile Gomel și Mazyr”

Șeful Comitetului de Frontieră din Belarus s-a plâns miercuri dimineața de „acțiunile ostile” ale Ucrainei, care ar fi aruncat în aer poduri și au minat zona de frontieră.

”Au minat zona de frontieră, au aruncat în aer aproape toate podurile din regiunile Gomel și Mazyr. Acum distrug toate podurile din regiunea Volyn. Toate drumurile sunt impracticabile”, a declarat Anatoli Lappo, relatează TASS.

An illustration of the words of the Belarusian chief border guard. The current state of the Ukrainian-Belarusian border in the Rivne region. https://t.co/u6FaNZ5cRz pic.twitter.com/f7rc6crYTf

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 16, 2022