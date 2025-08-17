Noii judecători ai Curții Constituționale au depus jurământul în Parlamentul Republicii Moldova

Parlamentul Republicii Moldova s-a întrunit duminică, 17 august, în sesiune specială pentru ceremonia de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale, desemnați de Parlament, Guvern și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM).

Magistrații Liuba Șova, Nicolae Roșca, Sergiu Litvinenco, Domnica Manole și Ion Malanciuc și-au depus jurământul în fața Președintelui Republicii Moldova, a Parlamentului și a reprezentanților CSM, iar mandatul lor a început imediat după ceremonie.

În timpul ședinței, deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor au scandat „Demisia” și „Rușine”, exprimând nemulțumirea față de desemnările recente.

Această procedură vine după expirarea, pe 16 august 2025, a mandatelor a cinci judecători constituționali, iar noii magistrați preiau atribuțiile imediat după depunerea jurământului.

Regulamentul Parlamentului prevede convocarea în sesiuni speciale sau extraordinare la solicitarea Președintelui țării, a Președintelui Parlamentului sau a unei treimi din deputați. În astfel de sesiuni, activitatea legislativă este limitată, Parlamentul concentrându-se pe funcțiile sale de reprezentare, control și organizare internă.

Amintim că, fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a lansat critici dure la adresa modului în care Guvernul și Parlamentul au anunțat reconfirmarea actualei componențe a Curții Constituționale. Într-o postare amplă pe rețelele de socializare, Tănase a denunțat lipsa de transparență și absența unui proces public autentic în desemnarea noilor judecători.

„Nicio conferință de presă, nicio explicație solidă, niciun efort de a comunica transparent cu cetățenii. Doar două postări seci pe Facebook de la Parlament și Guvern – ca și cum ai anunța deschiderea unei cafenele, nu o decizie cu impact asupra echilibrului constituțional al statului”, a comentat Tănase, referindu-se la decizia de a-i reconfirma sau numi pe Domnica Manole, Sergiu Litvinenco, Liuba Șova și Nicolae Roșca în funcțiile de judecători constituționali.