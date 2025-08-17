Trump vrea ca summitul Putin-Zelenski să aibă loc până vineri. Merz își dorește ca trilaterala să aibă loc în Europa

Președintele SUA, Donald Trump, intenționează să organizeze o întâlnire trilaterală cu omologii săi din Rusia și Ucraina până vineri, condiționată de succesul discuției sale de luni cu Volodimir Zelenski.

Președintele american Donald Trump a informat liderii europeni că, dacă întâlnirea sa de luni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va desfășura conform așteptărilor, intenționează să organizeze până vineri o reuniune trilaterală cu omologii săi din Rusia și Ucraina, potrivit CNN.com

În paralel, cererile lui Vladimir Putin pentru „schimburi teritoriale” și acordarea de garanții de securitate pentru Ucraina ridică provocări suplimentare în negocierile pentru pace, iar implicarea liderilor europeni în discuțiile de la Casa Albă ar putea influența desfășurarea acestui proces.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, și cel puțin un lider european sunt așteptați să participe la discuția de la Casa Albă dintre Zelenski și Trump.

Președintele american Donald Trump a invitat liderii europeni la întâlnirea de luni de la Casa Albă, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelensky. Întâlnirea are loc după summitul de vineri dintre Trump și Vladimir Putin în Alaska.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va avea luni o întâlnire la Washington cu președintele american Donald Trump pentru a discuta încetarea războiului și garanțiile de securitate pentru Ucraina, susținând propunerea unui format trilateral SUA–Ucraina–Rusia.

Președintele rus Vladimir Putin și-a prezentat cerințele pentru „schimburi de teritorii” cu Ucraina, în timpul discuțiilor cu Trump de vineri, insistând ca Ucraina să cedeze regiunea sa estică Donbas, potrivit oficialilor europeni. Putin ar fi spus că, în schimb, ar fi dispus să înghețe liniile frontului actual în restul Ucrainei și să accepte să nu mai atace Ucraina sau alte țări europene, a transmis Trump liderilor europeni.

În urma discuțiilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin, președintele rus ar fi dispus să renunțe la unele pretenții teritoriale în schimbul regiunii Donețk. SUA și aliații europeni, potrivit cancelarului Germaniei, sunt pregătiți să facă parte din garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Oficialii afirmă că obținerea garanțiilor de securitate din partea Europei și SUA pentru Ucraina va fi o sarcină dificilă, chiar și în cazul unui acord de pace și al unui armistițiu negociat. Fostul comandant suprem aliat NATO, amiralul James Stavridis, a declarat pentru CNN că, deși terenul poate fi negociat mai ușor, Putin ar putea considera protecțiile de tip NATO drept o amenințare existențială.

Germania propune ca summitul Trump-Putin-Zelenski să aibă loc în Europa.

Un summit la trei părți, pe care Donald Trump l-a sugerat împreună cu Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, ar putea avea loc în Europa, a declarat sâmbătă liderul Germaniei.

„Cred că o astfel de întâlnire la trei părți va avea loc”, a afirmat cancelarul german Friedrich Merz într-un interviu pentru posturile TV NTV și RTL, conform unui transcript obținut în avanpremieră de AFP.

„Data și locul trebuie încă stabilite. Am propus ca locul să fie găsit în Europa”, a adăugat el.