Belarusul va răspunde imediat unei agresiuni, inclusiv cu armament nuclear, ameninţă Lukaşenko. ”Nimeni nu-l va răsturna pe Putin azi”

Belarusul va răspunde imediat unei agresiuni, inclusiv cu armament nuclear, ameninţa, joi, 17 august, preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko, aliatul principal al lui Putin, într-un interviu, potrivit agenţiei oficiale de presă belaruse Belta, relatează CNN și News.ro.

”Nu poate exista decât o ameninţare; o agresiune împotriva ţării noastre. Dacă agresiunea împotriva ţării noastre este lansată din Polonia, Lituania, Letonia, vom răspunde imediat cu tot ceea ce avem”, ameninţă Lukașenko.

”NATO se află în spatele Poloniei, Lituaniei şi Letoniei. Înţelegem, cu siguranţă, că forţele sunt incomparabile”, declară acesta.

”Armamentul nuclear (rus) desfăşurat în Belarus nu va fi folosit, cu siguranţă, dacă nu ne confruntărm cu o agresiune”, reiterează el.

🇧🇾 Belarus will not enter hostilities if its border is not violated , said the President of Belarus Alexander Lukashenko.

▪️He said that the nuclear weapons in Belarus will not be used if there is no aggression against us.

▪️Ukraine suffered 45,000 dead and maimed during the… pic.twitter.com/wL3sriViyl

— Sprinter (@Sprinter99800) August 17, 2023