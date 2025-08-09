Mitropolia Basarabiei dezminte și condamnă noul val de propagandă politico-religioasă orchestrat de structurile rusești și de Mitropolia Chișinăului

Mitropolia Basarabiei, parte componentă a Bisericii Ortodoxe Române, își exprimă profunda îngrijorare și condamnă ferm un nou val de acțiuni propagandistice agresive cu caracter politico-religios, derulate în aceste zile pe teritoriul Republicii Moldova, cu scopul evident de a dezinforma, manipula și compromite imaginea Bisericii noastre.

Acest nou episod face parte dintr-o campanie mai amplă, coordonată de structurile rusești și sprijinită de Mitropolia Chișinăului (subordonată Patriarhiei Moscovei), care de ani de zile acționează nu doar în plan religios, ci și ca instrument de influență politică al așa-numitei lumi ruse.

După incidentul din 30 iulie 2025, când indivizi organizați și bine coordonați au distribuit masiv în toate sectoarele municipiului Chișinău broșuri cu conținut manipulator și calomnios, etichetând pe nedrept Mitropolia Basarabiei drept „schismatică” și atacând Patriarhia Română cu un limbaj ostil, provocator și profund antiromânesc, astăzi, 8 august 2025, aceeași metodă a fost reluată sub o formă și mai gravă.

Mai mulți indivizi au distribuit și lipit ilegal, în locuri publice aglomerate, broșuri în care apare imaginea Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, alături de Excelența Sa doamna Maia Sandu, Președinta Republicii Moldova, însoțită de mesajul „O singură Credință. O singură Biserică”, invocând organizarea unui pelerinaj în Ucraina.

Mitropolia Basarabiei dezminte categoric aceste informații și afirmă clar:

– Nu organizează niciun pelerinaj în Ucraina, cu excepția celor anunțate exclusiv prin intermediul Centrului de Pelerinaj „EMAUS” al Mitropoliei Basarabiei;

– Nu se implică și nu va accepta nicio asociere de natură politică, indiferent de context sau persoană;

– Consideră condamnabilă folosirea imaginii Mitropolitului și a instituției noastre în acțiuni de propagandă, cu scopul de a provoca confuzie, tensiune socială și discreditare publică.

Materialele distribuite și metodele folosite poartă amprenta clară a unor rețele bine organizate de propagandă pro-rusă, care îmbină mesajul religios cu cel politic pentru a manipula opinia publică. Acest tip de campanie urmărește, să compromită imaginea Mitropoliei Basarabiei în fața credincioșilor, să alimenteze neîncrederea față de Patriarhia Română și să servească intereselor geopolitice ale Federației Ruse, folosind Biserica drept instrument de influență.

Deși Mitropolia Basarabiei nu are atribuții de anchetă sau de securitate națională, constatăm cu îngrijorare că aceste atacuri sunt repetate, bine finanțate și sincronizate cu alte acțiuni media, online și offline, ceea ce indică o strategie coerentă și bine coordonată. Confirmările din partea presei independente și a mai multor surse civice arată că aceleași grupuri politice criminale implicate anterior în alte acțiuni de destabilizare socială sunt în strânsă colaborare cu structurile Patriarhiei Moscovei din Republica Moldova.

Solicităm insistent și repetat ca instituțiile statului, organele de anchetă și structurile responsabile cu securitatea informațională și ordinea publică să trateze aceste fapte cu maximă seriozitate, să investigheze rapid și să sancționeze autorii și organizatorii acestor acțiuni ilegale și destabilizatoare.

Facem apel la cetățeni, credincioși și reprezentanții mass-media să nu se lase influențați de materiale propagandistice, să verifice informațiile din surse oficiale și să urmărească exclusiv comunicările publicate de Mitropolia Basarabiei și Patriarhia Română. În același timp, ne adresăm tuturor fiilor și fiicelor duhovnicești ai Mitropoliei Basarabiei cu îndemnul de a rămâne neclintiți în credință, uniți în jurul Adevărului lui Hristos și al Bisericii noastre mame.

Mitropolia Basarabiei își reafirmă misiunea sfântă de a sluji poporul cu dragoste jertfelnică, de a-i păstra nealterată credința ortodoxă și identitatea românească și de a lucra neîncetat pentru mântuirea tuturor, în duh de adevăr, dreptate și unitate, rămânând o mărturie a biruinței luminii asupra întunericului și a păcii asupra dezbinării.