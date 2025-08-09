Donald Trump face o diferență clară între România și Polonia: Noul lider polonez, invitat la Casa Albă. Nicușor Dan nu este băgat în seamă

Despre o întâlnire între Donald Trump și Nicușor Dan nu există informații oficiale, dar diplomația românească forțează un astfel de moment. În cel mai fericit scenariu, Nicușor Dan va fi primit la Casa Albă la începutul anului 2026, la peste jumătate de an de la preluarea mandatului. În schimb, noul președinte al Poloniei Karol Nawrocki, care a depus jurământul miercuri, va face la începutul lui septembrie o vizită la Washington, a anunţat sâmbătă şeful său de cabinet, Pawel Szefernaker, într-un text preluat de Reuters de pe platforma X, citat de Agerpres.

„Într-o scrisoare de felicitare primită în ziua inaugurării, preşedintele SUA Donald Trump l-a invitat pe preşedintele polonez Karol Nawrocki la Casa Albă pentru o întâlnire oficială de lucru în 3 septembrie 2025”, arată mesajul.

Nawrocki a subliniat de multe ori importanţa unor relaţii polono-americane bune, reaminteşte Reuters.

În timpul campaniei sale electorale susţinute de principalul partid naţionalist de opoziţie din Polonia, Lege şi Justiţie (PiS), el a fost primit de Trump în Biroul Oval cu puţin timp înainte de alegerile prezidenţiale poloneze din mai; preşedintele american i-a susţinut candidatura.