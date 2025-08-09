Usatîi, despre reținerea și extrădarea lui Plahotniuc în țară: „El s-a lăsat prins, lui îi era deja indiferent. Acum dacă se întoarce și rămâne liber, PAS pierde”

Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, susține că dacă Vladimir Plahotniuc revine în țară atunci Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pierde. „El vrea înapoi acasă, pentru că, în opinia lui, țara este condusă de niște obosiți” a declarat Renato Usatîi.

„- Reținerea lui Plahotniuc este o întâmplare? Guvernarea spune că e din prostia lui, iar el încearcă să acrediteze ideia că acesta a fost un plan.

– Faptul că el a reținut întâmplător este adevărat. În ultimele luni, Plahotniuc apărea tot mai des în public alături de moldoveni, inclusiv în restaurante și hoteluri din Grecia. Au fost făcute mai multe poze, iar acestea ajunsese peste tot. S-au făcut și interpelări, iar ei spuneau că cetățeanul Vladimir Plahotniuc nu este în țară. Tehnic, aveau dreptate, cu identitatea sa reală, nu figura acolo.

Cu ajutorul acelor poze, s-a identificat localul. Apoi au fost verificate camerele de supraveghere, unde s-a confirmat că este el. Camerele au arătat și în ce mașină urcă, cum circulă și unde locuia. E posibil ca el să fi știut că urmează să revină în Moldova și, cel mai probabil, îi era deja indiferent.

Cât despre teoria că guvernarea i-a întins o capcană — să fim sinceri: și ei se așteptau ca el să lupte cu o armată de avocați ca să evite extrădarea. Dar, ce să vezi? Plahotniuc pare că vrea să fie extrădat. Pentru că, în opinia lui, țara este condusă de niște obosiți.

Dacă era o guvernare puternică sau dacă eram eu la guvernare — Plahotniuc ar fi luptat în instanțe toată viața, doar ca să nu fie extrădat. El nu vrea în Moldova ca să stea 10-15 ani la pușcărie. El vrea înapoi acasă, fiind convins că, odată extrădat, va fi lăsat în libertate. Și partea cea mai tare, în contextul acestor alegeri, este următoarea: dacă Plahotniuc revine și rămâne liber, PAS pierde 10%.

– Grecia poate să refuze extrădarea și să-l condamne acolo la 10 ani.

– Eu am vorbit cu avocați din diferite țări, iar ceea ce Grecia îi incriminează lui Plahotniuc este catalogat ca acuzații minore. Dacă el era să fie prins la mașinăria cu care se produce acte false, atunci da, dar el este acuzat doar de folosire.

PAS acum nu se gândește cum să schimbe lucrurile din țară, dar se gândesc cum să facă ca Plahotniuc să nu revină în țară.

Ei nu îneleg că mâine, poimâine or să înceapă a ieși la protest, 100-200 de mirese de la anturaj și vor cere ca el să revină acasă și se vor porni primari de la diferite partide să se întoarcă la Plahotniuc”, a declarat Usatîi.