Belous, specialistă în circ ieftin! Acuzații nefondate la adresa lui Ion Terguță

Ajustarea bugetară privind cele 700 de milioane de lei planificate pentru investiții a fost subiectul unei dezbateri aprinse între deputata PAS, Victoria Belous, și vicepreședintele PLDM, Ion Terguță. Discuția a avut loc în cadrul emisiunii „Ora Expertizei”.

Ion Terguță a criticat dur guvernarea, afirmând că ajustările sunt o consecință a lipsei de acoperire financiară și a incapacității statului de a obține resurse externe esențiale.

„La ultima rectificare bugetară au fost tăiate 700 de milioane destinate pentru investiții”, a spus el, întrebând ce se întâmplă cu banii nevalorificați. „Dacă banii sunt în buget și nu îi folosiți, înseamnă că rămân pentru anul următor. Se transformă în excedent bugetar sau nu?”, a menționat Terguță.

Acesta a subliniat că problema este legată inclusiv de neîncasarea unei tranșe de 170 de milioane de dolari de la Fondul Monetar Internațional, o sumă care ar fi trebuit să acopere o parte din deficitul bugetar.

„Noi avem un deficit foarte mare, pe care nu-l puteți acoperi. Nu ați primit tranșa de la Fondul Monetar Internațional și ați făcut rectificări fără acoperire la venituri și credite. Acum tăiați din investiții pentru că nu aveți acești bani și încercați să ambalați lucrurile în diferite feluri”, a acuzat Ion Terguță.

Deputata PAS Victoria Belous a respins acuzațiile, explicând că ajustările bugetare au fost operate la solicitarea instituțiilor responsabile de proiectele investiționale.

„Rectificarea bugetară a venit ca propunere a autorităților, după cum dumnealor estimează că vor valorifica banii. Nimeni nu a cerut tăieri”, a explicat Belous.

Ea a subliniat că agenții economici au informat că nu vor putea presta toate serviciile prevăzute în contracte în acest an, iar sumele nevalorificate nu se pierd.

„Acești bani nu se iau, se mențin pentru proiect. Proiectele au termene de implementare de până la 3 ani, iar ceea ce nu se valorifică în acest an se transferă în următorul. Republica Moldova nu a avut niciodată excedent bugetar, în niciun an”, a declarat fosta ministră a finanțelor.

Atunci când Terguță a sugerat că sumele nevalorificate au fost redirecționate către alte capitole pentru a acoperi deficitul, Victoria Belous a respins afirmațiile, calificându-le drept „minciuni”. Terguță a revenit, afirmând că situația bugetară este „o jonglare a cifrelor”, amintind că deficitul de la începutul anului era de 18 miliarde de lei, acoperit parțial prin granturile de 1,9 miliarde de lei oferite de Uniunea Europeană, însă rectificarea ulterioară ar fi fost lipsită de acoperire reală. „Se mută bani dintr-o parte în alta. Vorbim de investiții, dar nu există acoperire reală”, a menționat vicepreședintele PLDM.

La întrebarea dacă banii care nu au mai fost utilizați pentru investiții au fost direcționați către alte capitole bugetare, Victoria Belous a negat că ar exista o astfel de realocare.

Deputata PAS susține că este vorba despre o recalibrare tehnică a proiectelor multianuale, în timp ce Terguță consideră că diminuarea investițiilor este un simptom al unei probleme mai profunde: dependența de finanțări externe, încasări insuficiente și lipsa unei planificări bugetare stabile.

Concluzia generală a discuției din platou indică faptul că Republica Moldova încheie anul într-un context bugetar fragil, cu presiuni crescute asupra finanțelor publice și cu investiții amânate sau încetinite. În timp ce autoritățile prezintă ajustările drept o normalitate administrativă, criticii atrag atenția că aceste rectificări scot la iveală vulnerabilități structurale ale economiei și riscurile pe care le implică dependența continuă de fondurile internaționale.