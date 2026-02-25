Percheziții la Leova. Conducerea „Întreprinderii pentru Silvicultură Iargara”, suspectată de delapidări de circa 4 milioane lei

Ofițerii Centrului Național Anticorupție desfășoară percheziții într-un dosar de delapidare a averii străine, ce vizează gestionarea frauduloasă a fondurilor publice alocate pentru implementarea „Programului Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor”. Potrivit unui comunicat al CNA, descinderile vizează factorii de decizie ai Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara” din orașul Leova.

Conform datelor prezentate, începând cu luna noiembrie 2024, directorul întreprinderii, Sergiu Stepaniuc, și contabilul-șef, acționând în comun și folosindu-se de funcțiile deținute, ar fi pus în aplicare o schemă de sustragere sistematică a mijloacelor financiare destinate lucrărilor de împădurire. Suspecții ar fi organizat angajări fictive pentru lucrări de plantare a puieților și împădurire a terenurilor incluse în programul finanțat de Ministerul Mediului. Sumele erau achitate din bugetul programului, însă serviciile nu erau prestate în realitate.

Verificările în teren au stabilit lipsa lucrărilor de împădurire pe o suprafață de aproximativ 60 de hectare, prejudiciul estimativ constituind circa 4 milioane de lei.

De asemenea, au fost documentate situații de utilizare a bunurilor întreprinderii în scopuri personale, cheltuielile de întreținere și reparație fiind suportate din contul întreprinderii.

În urma perchezițiilor desfășurate la sediile de serviciu, domiciliile și automobilele persoanelor vizate, au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală.

Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și identificării persoanelor implicate.