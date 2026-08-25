Berlinschii, sunat de escroci în timpul ședinței Parlamentului. Reacția lui Usatîi

Deputatul Alexandru Berlinschii a fost ținta unui apel suspect chiar în timpul ședinței Parlamentului. O persoană care s-a prezentat drept reprezentant al unei companii de telefonie a încercat să afle dacă parlamentarul intenționează să utilizeze în continuare numărul său și i-a propus să discute despre actualizarea contractului și planul tarifar. Conversația s-a încheiat după ce în discuție a intervenit Renato Usatîi.

În înregistrarea video a momentului se aude cum apelantul îl întreabă mai întâi pe Berlinschii dacă intenționează să utilizeze în continuare numărul de telefon de la care vorbește.

„Precizați, vă rog, veți utiliza în continuare acest număr?”, îl întreabă persoana de la celălalt capăt al firului.

După ce deputatul confirmă că numărul îi aparține, presupusul operator încearcă să afle dacă acesta este mulțumit de planul tarifar pe care îl are.

Berlinschii îi adresează însă o întrebare pentru a verifica dacă interlocutorul cunoaște într-adevăr datele abonamentului său: „Spuneți-mi, vă rog, ce plan tarifar am în prezent?”.

Persoana care l-a contactat nu poate oferi un răspuns. Aceasta susține că nu are acces la informație înainte ca deputatul să-și „actualizeze contractul”.

„În acest moment nu vă pot oferi această informație, deoarece am indicat că trebuie să actualizez contractul. După ce vom actualiza contractul, vă voi putea spune mai bine ce plan tarifar aveți”, afirmă interlocutorul.

Berlinschii insistă și îl întreabă dacă, la acel moment, nu știe ce abonament are. Apelantul recunoaște din nou că nu îi poate furniza informația.

Totuși, în momentul în care Renato Usatîi a intervenit la telefon, persoana care a apelat a închis.

„Cer scuze, i-am dat șoferului telefonul să-l țină. Eu sunt proprietarul numărului”, îi spune Usatîi interlocutorului.