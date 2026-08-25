Ambasadorul Rusiei s-a enervat, după ce un român i-a spus „Marș la Moscova”

Un tânăr asistent universitar s-a prezentat vineri, 21 august, la Cimitirul „Eternitatea”, din Iași, acolo unde a fost prezent și ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev. Este vorba despre Sebastian Buduroi, asistent universitar asociat la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, care le-a transmis celor prezenți „marș la Moscova!” (motivele invocate de protestatar, mai jos). În urma acestui incident, ambasada Rusiei la București, prin vocea ambasadorului Vladimir Lipaev, a avut o reacție acidă.

Evenimentul de la Iași

La 21 august, Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Federației Ruse în România, Vladimir Lipaev, la invitația „Forumului pentru o dezvoltare europeană durabilă”, a participat la ceremonia de depunere de flori la monumentul ostașilor sovietici din Cimitirul „Eternitatea” din Iași.

La eveniment au participat reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale românești și ai mediului academic, precum și reprezentanți ai comunității ruse din România.

Ambasada Rusiei de la București a prezentat evenimentul drept trecerea celor „82 de ani de la insurecția populară din 23 august 1944 din România, în urma căreia a fost înlăturat de la putere unul dintre acoliții lui Hitler, dictatorul militar român Ion Antonescu, iar țara a trecut de partea coaliției antihitleriste”, se arată în prezentarea oficială rusă.

Adresându-se celor prezenți, Ambasadorul a subliniat importanța „insurecției populare de la 23 august 1944 pentru România și Europa, evidențiind că una dintre premisele esențiale ale succesului acesteia a fost înaintarea rapidă a Armatei Roșii în cadrul Operațiunii Iași-Chișinău.”

Șeful misiunii diplomatice a accentuat necesitatea păstrării unei memorii istorice obiective asupra acelor evenimente și a „luptei comune a popoarelor sovietic și român împotriva nazismului în etapa finală a celui de-Al Doilea Război Mondial”.

Nemulțumirea ambasadorului

Potrivit diplomatului, tendința manifestată în România de a reconsidera semnificația istorică a „insurecției populare de la 23 august 1944”, precum și încercarea de a prezenta perioada postbelică „exclusiv prin prisma mitului ocupației sovietice, contravin faptelor istorice.”

„Ambasadorul a condamnat încercările de a minimaliza rolul decisiv al poporului sovietic în înfrângerea Germaniei hitleriste, de a pune URSS pe aceeași treaptă cu adevărații vinovați de declanșarea războiului, precum și de a-i reabilita pe criminalii naziști și pe complicii acestora”; se arată în comunicat. „Un loc aparte în discursul său, Ambasadorul l-a acordat eroismului ostașilor sovietici care și-au vărsat sângele pentru eliberarea României și Europei de nazism. El a reamintit că zeci de mii de soldați și ofițeri sovietici și-au găsit ultimul refugiu pe pământul românesc, dându-și viața pentru Victorie. Diplomatul și-a exprimat, de asemenea, profunda recunoștință față de toți cei care păstrează vie memoria eroilor-eliberatori sovietici căzuți pe teritoriul României și au grijă de cimitirele și mormintele militare rusești aflate în țară”, a punctat ambasada.

„Teritoriul țării s-a mărit cu o treime”

„Celor care repetă întruna, ca pe o mantră, mitul ‘ocupației sovietice’, avem dreptul să le reamintim că, în urma acestei ‘ocupații’, teritoriul țării s-a mărit cu o treime. Anume guvernul sovietic, ținând cont de contribuția României la înfrângerea fascismului în etapa finală a celui de-Al Doilea Război Mondial, a restituit României Transilvania, pe care foștii și actualii săi așa-ziși «aliați» i-o răpiseră în 1940, în urma deciziei celui de-al Doilea Arbitraj de la Viena. Și tocmai evenimentele de la 23 august 1944 au contribuit la restabilirea integrității teritoriale a României”, a subliniat V.Lipaev.

Ce le-a transmis tânărul? „Marș la Moscova!”

Vineri, Buduroi a venit cu un mesaj pentru cei prezenți.

„Marș la Moscova! Fără înțelepciune rusească!”, a fost mesajul afișat de tânărul asistent universitar, în prezența lui Lipaev.

Ce a transmis el mai exact:

„Vreau să clarific două lucruri:

1. Am fost singur pentru că totul a fost prea din scurt pentru a putea obține avizele legale pentru organizarea unei manifestații. În orice caz, la cât „drag” au de mine aleșii locali ai municipiului Iași, mă îndoiesc profund că aș fi primit aprobarea. Promit, însă, că ne vom organiza mult mai bine dacă va exista o ediție viitoare și că vă voi invita public alături de mine!

Valul de susținere este absolut incredibil și țin să vă mulțumesc pentru asta! Cel mai mare succes al acestei acțiuni va fi faptul că reușim să coagulăm această parte majoritară a societății care respinge rusofilia și care s-a săturat să evite combaterea prorușilor.

2. Mi se reproșează o aparentă lipsă de bun-simț pentru că aș fi stricat o comemorare a unor soldați căzuți. Evenimentul de ieri nu a fost o simplă comemorare, ci o manifestație politică cu elemente și declarații politice comuniste și rusofile, care nici măcar nu avea toate avizele legale.

Au fost trimiși pe front toți cei care se împotrivesc agresiunii ruse, organizatorii afirmând, printre altele, faptul că România nu ar fi existat fără Rusia și că trebuie să fim umili în fața Kremlinului, altfel vom avea soarta Ucrainei. Nu cred că la un eveniment de comemorare a ostașilor germani se vine cu steaguri, propagandă și discursuri naziste.

P.S.: Nu am fost plătit și nu sunt membrul niciunui partid. Acțiunea mea a fost una personală, am afișat pancarta în numele meu și al milioanelor de români care îmi împărtășesc valorile”, a scris Sebastian Buduroi, pe Facebook, sâmbătă.

În aprilie 2026, Lipaev a făcut o declarație care a stârnit ample discuții în spațiul românesc: ambasadorul rus a spus că „în 1918, profitând de slăbiciunea tânărului stat sovietic, România a ocupat Basarabia”.

„Basarabia s-a desprins de principatele române în 1812, când a devenit parte a Imperiului Rus în baza Tratatului de pace de la București încheiat cu Imperiul Otoman (celelalte principate au rămas în dependență vasalică).

Acest teritoriu nu a făcut niciodată parte din statul român proclamat în 1881 datorită victoriei Rusiei în războiul ruso-turc („prietenii fideli” ai românilor, englezii și francezii, au stat, ca de obicei, deoparte).

În 1918, profitând de slăbiciunea tânărului stat sovietic, România a ocupat Basarabia, „mulțumind” în acest mod aliatului său din Primul Război Mondial, care a salvat-o de la o înfrângere totală în fața trupelor germane în 1916”, a afirmat Lipaev.