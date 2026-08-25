I-a dat cetățenia în ziua desemnării: Claudiu Năsui, deputatul român numit ministru al Economiei

Claudiu Năsui, desemnat ministru al Economiei astăzi, a devenit tot astăzi cetățean al R. Moldova. Maia Sandu i-a acordat cetățenia, prin decret prezidențial.

Decretul privind acordarea cetățeniei a fost semnat de Maia Sandu astăzi, 25 august.

Premierul Vasile Tofan a anunțat două schimbări în echipa guvernamentală. Eugeniu Osmochescu va fi propus pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare, în timp ce Claudiu Năsui, fost ministru român al Economiei, este propus la conducerea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării.