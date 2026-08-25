Dosarul Leova–Bumbăta, învăluit în mister: Ce s-a întâmplat cu expertiza tehnică

Una dintre cele mai răsunătoare anchete a unui posibil caz de corupție din ultimii ani din Republica Moldova — construcția drumului Leova–Bumbăta — a ajuns, practic, sub o perdea de secret. Procuratura Anticorupție (PA) refuză să ofere orice informații despre mersul anchetei și invocă secretul urmăririi penale.

Dosarul a fost pornit încă în decembrie 2023.

Cu toate acestea, principalele întrebări rămân fără răspuns: a fost sau nu supraevaluat costul construcției, a fost stabilit un prejudiciu adus statului și, mai ales, a fost finalizată expertiza tehnico-economică, așteptarea căreia a fost invocată mult timp de procurori drept unul dintre motivele tergiversării anchetei?

„Având în vedere că actualmente pe cauza penală respectivă se efectuează acțiuni de urmărire penală, alte date decât cele făcute publice până la această etapă, reieșind din prevederile art. 212 CPP, nu vă putem furniza”, se arată în răspunsul oferit de Procuratura Anticorupție la solicitarea Omniapres.

La sfârșitul anului trecut, șeful Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbravan, a declarat că instituția așteaptă finalizarea expertizei.

„Pe acest dosar sunt persoane cu statut de învinut în continuare. Însă, pe acest dosar, de către PA a fost numită o constatare tehnico-științifică, mai bine zis o expertiză tehnico-științifică în construcții, care la moment este încă în curs de executare. Așteptăm rezultatele acestei expertize și, în dependență de constatările pe care ni le va da experții, urmează să acționăm în continuare pe acest dosar”, a declarat Dumbravan la o emisiune de la Moldova 1.

Astfel, Procuratura Anticorupție refuză să spună dacă expertiza respectivă a fost finalizată și care sunt concluziile acesteia. Instituția a refuzat, de asemenea, să dezvăluie numărul actual al învinuiților și măsurile preventive aplicate acestora, eventualul statut procesual al fostului ministru al Infrastructurii Andrei Spînu, încadrarea juridică actuală a cauzei și costul expertizei.

Răspunsul transmis pentru Omniapres diferă considerabil de explicațiile anterioare, când era invocată anume expertiza tehnico-economică nefinalizată drept un element crucial, de care depindea evoluția anchetei.

Dosarul penal a fost pornit de Procuratura Anticorupție în decembrie 2023 pentru presupus abuz de putere. Ancheta vizează posibile acțiuni ilegale ale factorilor de decizie din cadrul Administrației de Stat a Drumurilor (ASD), precum și ale unor persoane fizice, în procesul de implementare a proiectului Leova–Bumbăta.

Proiectul prevedea construcția de la zero a unui drum de ocolire a orașului Leova, cu o lungime totală de aproximativ 3,6 kilometri, amenajarea unei platforme pentru traversarea frontierei moldo-române și construirea unei parcări pentru aproximativ 100 de camioane.

Valoarea inițială a contractului era de aproximativ 250 de milioane de lei, însă ulterior costul a crescut la peste 284 de milioane. Raportat la lungimea drumului, suma reprezintă aproximativ 3,5 milioane de euro pentru un kilometru.

Proiectul a devenit unul dintre cele mai controversate obiective de infrastructură rutieră din țară, iar drumul a fost numit în spațiul public chiar un „muzeu al corupției în aer liber”.

Controversele au fost alimentate nu doar de costul proiectului, ci și de circumstanțele atribuirii contractului. Lucrările au fost contractate prin negocieri directe, fără o licitație obișnuită, iar compania selectată ar fi început efectiv lucrările cu câteva luni înainte de semnarea oficială a contractului.