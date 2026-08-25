Mihail Druță, aplaudat în Parlament: „Sunteți părinții fondatori ai statului”

Deputatul Mihail Druță, semnatar al Declarației de Independență și membru atât al primului, cât și al actualului Parlament, a fost aplaudat de colegii săi în cadrul ședinței Legislativului din 25 august. Momentul a avut loc în contextul apropierii Zilei Independenței Republicii Moldova.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a amintit că, în urmă cu 35 de ani, la 27 august 1991, 277 de deputați ai primului Legislativ au votat Declarația de Independență, document care a pus bazele statului Republica Moldova.

„Sunteți părinții fondatori ai acestui stat”, le-a transmis Grosu semnatarilor Declarației de Independență.

Șeful Legislativului a apreciat curajul deputaților care au votat documentul istoric și i-a adresat un mesaj de mulțumire lui Mihail Druță.

„A fost un act de curaj, de vitejie și noi avem onoarea să cunoaștem pe acești oameni care au scris istorie. Iar unul dintre ei este și colegul nostru, domnul Mihail Druță. Vă mulțumesc în numele Parlamentului, dar și al meu personal, pentru tot ce ați făcut pentru Republica Moldova”, a declarat Igor Grosu.

Totodată, parlamentarii au fost invitați să participe la manifestările organizate pe 27 august cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței țării.

Programul va începe la ora 09:30, cu depuneri de flori la monumentul domnitorului Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul Capitalei.

La ora 16:30, în Piața Marii Adunări Naționale, va avea loc o paradă militară la care vor participa peste 2.000 de militari și reprezentanți ai structurilor implicate. Publicului îi vor fi prezentate și peste 1.000 de unități de tehnică militară și specială din dotarea Armatei Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne.

Seara, de la ora 18:00, în centrul Chișinăului este programat concertul dedicat Zilei Independenței, cu participarea mai multor artiști din Republica Moldova.