Bilanțul discuțiilor de la Tiraspol: Care sunt solicitările Chișinăului

Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a reafirmat la Tiraspol poziția fermă a autorităților constituționale privind soluționarea problemelor dintre cele două maluri ale Nistrului, în cadrul unei noi runde de discuții pe platforma „1+1”. Oficialul a subliniat că dialogul are drept obiectiv reintegrarea Republicii Moldova, nu menținerea formală a relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol.

Reprezentantul politic al Chișinăului a îndemnat Tiraspolul să renunțe la abordările considerate iluzorii și să accepte oferta de reintegrare propusă de autoritățile constituționale. Totodată, a fost anunțată intenția de a crea un fond de convergență, alimentat din surse naționale și internaționale, destinat finanțării proiectelor sociale și de infrastructură pe ambele maluri ale Nistrului.

Libera circulație și drepturile omului

Valeriu Chiveri a pus accent pe necesitatea asigurării liberei circulații în regiunea transnistreană și în municipiul Bender pentru toate categoriile de cetățeni, inclusiv pentru jurnaliști, cu eliminarea posturilor ilegale de control. Oficialul a calificat situația drepturilor omului din regiune drept una acută și a cerut eliberarea cetățenilor Republicii Moldova aflați în detenție ilegală, precum și încetarea urmăririlor pentru pretinse activități extremiste. Au fost invocate și cauzele aflate pe rol la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, ce vizează încălcări comise în regiune.

Fermierii, școlile și propuneri concrete

În cadrul discuțiilor au fost reluate problemele fermierilor din raionul Dubăsari și cele ale școlilor cu predare în limba română din stânga Nistrului. Chișinăul a cerut respectarea angajamentelor asumate anterior, inclusiv identificarea unor sedii proprii pentru liceele „Evrika” din Râbnița și „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Grigoriopol.

De asemenea, vicepremierul a propus ca, începând cu 1 septembrie, în instituțiile de învățământ moldovenești din regiune să fie introdusă studierea în limba română. Totodată, a fost solicitată implementarea unui proiect-pilot care să permită accesul locuitorilor din regiune la Serviciul 112, inițial în orașul Bender și ulterior în celelalte localități.

Sancțiunile pentru separatism și cooperarea interinstituțională

Chișinăul a respins afirmațiile potrivit cărora prevederile penale privind sancționarea separatismului ar constitui un obstacol în procesul de negocieri, precizând că acestea vizează situații punctuale ce țin de activitatea organelor de aplicare a legii.

În ceea ce privește inițiativele Tiraspolului de cooperare în domenii precum combaterea criminalității, avertizarea timpurie în caz de riscuri seismice sau protecția mediului, partea moldoveană a menționat că soluțiile pot fi identificate prin implicarea directă a autorităților naționale competente în regiune.

Medicamente, plăci neutre și manuale de istorie

Referitor la importul unor categorii de medicamente destinate regiunii transnistrene, Chișinăul a subliniat că eventualele neclarități pot fi depășite prin respectarea legislației naționale armonizate la cerințele Uniunii Europene și prin racordarea la nomenclatoarele utilizate pe malul drept al Nistrului.

Mecanismul de eliberare a plăcilor de înmatriculare cu model neutru pentru autovehiculele din regiune va rămâne funcțional, în limitele stabilite de cadrul normativ. Totodată, autoritățile constituționale au respins tentativele de politizare a manualelor de istorie editate pe malul drept, reamintind că în materialele didactice difuzate în regiune persistă interpretări ce prezintă într-o lumină negativă evoluțiile din Republica Moldova.