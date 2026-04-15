Blocaj major în procesul de integrare europeană a R. Moldova

Jurnalista Mihaela Gherghișan Naum, corespondentă RFI România la Bruxelles, atrage atenția că victoria lui Péter Magyar în alegerile parlamentare din Ungaria nu facilitează procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană într-un mod atât de semnificativ pe cât credeau unii că o va face.

În realitate, există foarte multe piedici care nu au ținut și nu țin de Ungaria, ci de alți factori pe plan extern, explică jurnalista Mihaela Gherghișan Naum.

“Nu, Péter Magyar nu va semna cu ochii închiși aderarea Ucrainei și deci a Moldovei la UE. Ce va face acum, curând, poate, e că va debloca împrumutul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Nu e clar dacă Slovacia va face la fel. De altfel, președinția cipriotă a UE nu se grăbește să pună pe agendă asta acum.

Iar extinderea UE spre est nu s-a împiedicat niciodată de Ungaria, ci de Olanda (poziție reconfirmată de noul guvern de la Haga) și altele. Iar tendința acum e de apropiere de state binevoitoare (Islanda, Norvegia și chiar UK) care au putere economică și pot ajuta Comisia Europeană să se împrumute ieftin pe piețe pentru a conține dezastrul economic în care UE se află. Înainte ca această problemă să fie cât de cât pusă la punct, UE nu va primi nici Ucraina, nici Moldova și pe nimeni din Balcani”, afirmă corespondenta RFI România la Bruxelles, într-o postare publicată pe Facebook.