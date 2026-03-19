Bloggerul pro-Kremlin Ilia Remeslo, care a început brusc să-l critice pe Putin, a fost internat într-un spital de psihiatrie

Un blogger rus pro-Kremlin a fost internat la Spitalul de Psihiatrie nr. 3 „Skvortsov-Stepanov” din Sankt Petersburg după ce a început să critice brusc războiul din Ucraina și pe Vladimir Putin, scrie BBC.

Potrivit unor surse citate de Fontanka, la spital a fost internat un pacient cu același nume de familie, prenume și patronimic ca bloggerul Ilia Remeslo.

Biroul de informații al spitalului a comunicat unui corespondent Fontanka că pachetele pentru Remeslo pot fi livrate miercuri și sâmbătă.

La începutul acestei săptămâni, bloggerul, cunoscut ca susținător al guvernului rus și luptător împotriva opoziției, a început să posteze pe canalul său de Telegram mesaje critice la adresa guvernului și a președintelui Vladimir Putin personal.

Remeslo și-a construit imaginea publică pe lupta sa împotriva lui Alexei Navalnîi și a asociaților acestuia. Mai precis, denunțul său a dus la un dosar penal de fraudă legat de donațiile pentru campania prezidențială a lui Navalnîi din 2017.

Bloggerul a susținut anexarea Crimeii de către Rusia și invazia pe scară largă a Ucrainei. Cu toate acestea, în postarea sa din 17 martie, Remeslo a menționat războiul din Ucraina ca fiind primul dintre cele cinci motive pentru care a încetat să-l mai susțină pe Putin.

„Acesta este un război fără ieșire, cu pierderi enorme, și ar putea continua încă 5-10 ani – sunteți pregătiți pentru asta? Nimeni nu cheamă la război împotriva Rusiei. Dar, în acest moment, războiul se poartă exclusiv pentru a satisface nesiguranțele lui Putin. Noi, cetățenii obișnuiți, nu câștigăm nimic din asta, ci doar pierdem”, a scris el.