În acest an, rubla rusă a depășit toate monedele importante din lume în ceea ce privește valoarea sa în dolari și aproape că a revenit la nivelul de dinainte de începerea conflictului militar cu Ucraina.

După cum notează Bloomberg în articolul său, moneda rusă s-a apreciat cu 45% în 2025, surprinzând nu doar analiștii internaționali, ci într-o anumită măsură și autoritățile ruse. În anul care se încheie, rubla s-a apreciat în cel mai rapid ritm din 1994.

Factorul cheie al aprecierii rublei a fost scăderea accentuată a cererii de valută în Rusia în fața sancțiunilor internaționale, precum și o politică monetară extrem de restrictivă, ceea ce a crescut atractivitatea activelor în ruble în ochii rezidenților, scrie Bloomberg. Și precizează că avansul rublei o plasează printre primele cinci active globale în ceea ce privește randamentele spot.

Cu toate acestea, economiștii avertizează că această apreciere a monedei ruse devine tot mai mult o amenințare, ar putea duce la stagflație și ar slăbi competitivitatea economiei ruse, scrie publicația. Și susține că această apreciere a monedei naționale a fost în mare parte o surpriză pentru autoritățile ruse, care au fost luate prin surprindere de această tendință.

Pentru Banca Rusiei, aprecierea rublei este un pas binevenit în lupta împotriva inflației, iar șefa acesteia, Elvira Nabiullina, a semnalat că efectul dezinflaționist nu a fost încă epuizat. Cu toate acestea, economiștii de la Institutul Pyotr Stolypin pentru economia creșterii din Moscova avertizează că aprecierea rublei devine din ce în ce mai mult o amenințare. Acest lucru ar putea avea un impact serios asupra reducerii competitivității economiei ruse și asupra încetinirii creșterii acesteia.

În acest sens, agențiile ruse relevante au început să ia măsuri semnificative pentru a evita evoluția nefavorabilă a situației. Rata cheie a Băncii Centrale a Rusiei a rămas la un nivel record din octombrie anul trecut până în iunie 2025, după care autoritatea de reglementare a redus-o cu până la cinci puncte procentuale până la 16 %.

De asemenea, se iau măsuri pentru a sprijini bugetul. Guvernul rus prevăzuse pentru acest an un curs de schimb mediu de 91,2 ruble pe dolar. Rubla și-a menținut poziția puternică în ciuda scăderii prețurilor petrolului și a noilor sancțiuni ale SUA și UE, care au sporit povara asupra finanțelor publice prin reducerea veniturilor exportatorilor atunci când acestea sunt convertite în ruble.

În această situație, Banca Rusiei a efectuat vânzări periodice de valută străină, în timp ce Ministerul de Finanțe se debarasează încet de yuani și de aurul din Fondul național de protecție socială pentru a compensa pierderea profiturilor din vânzările de energie. Datele ministerului indică faptul că veniturile bugetare din vânzările de petrol și gaze au scăzut cu 22 % în primele 11 luni ale anului.