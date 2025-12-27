Facturi mai mari la căldură în Comrat: Tariful ar putea crește cu circa 16%

Locuitorii din municipiul Comrat ar putea achita un tarif mai mare pentru energia termică livrată de Î.M. „Rețelele și Centralele Termice Comrat”, potrivit proiectului de hotărâre privind aprobarea unui nou tarif, publicat în data de 26 decembrie de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Prin urmare, se propune stabilirea unui tarif de 3,22 lei/kWh, fără TVA, echivalentul a 3.745 de lei/Gcal, fără TVA, pentru energia termică livrată consumatorilor.

În prezent, tariful este de 3.222 de lei/Gcal, fără TVA, astfel că noua valoare ar însemna o majorare de aproximativ 16% a prețului la căldură pentru consumatorii din Comrat.

Proiectul de hotărâre a fost elaborat în baza cererii Î.M. „Rețelele și Centralele Termice Comrat” din 17 decembrie 2025.