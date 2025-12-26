Transnistria se confruntă cu creșteri de prețuri: Inflația a ajuns la 14,3%

Rata anuală a inflației în regiunea transnistreană a atins nivelul de 14,3% în luna noiembrie, arată datele oficiale publicate de autoritățile locale. Doar în ultima lună, prețurile au crescut în medie cu 0,5%.

Potrivit statisticilor, în primele 11 luni ale anului inflația cumulată a ajuns la 14%, ceea ce confirmă o accelerare semnificativă a scumpirilor în regiune. Cele mai mari majorări de prețuri au fost înregistrate la servicii, care s-au scumpit cu 40,1% într-un singur an. Produsele alimentare au înregistrat o creștere medie de 9,5%, în timp ce mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 3,8%.

Sursa citată scrie că, în noiembrie 2024 rata anuală a inflației în Transnistria era de doar 5,2%, ceea ce indică o creștere de aproape trei ori într-un interval de un an. Evoluția accentuată a prețurilor pune presiune suplimentară pe veniturile populației și pe economia regiunii.