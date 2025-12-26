Detalii șocante despre criminalul din Anenii Noi. Avocat: Își ținea fiul în lanț, în loc de câine

Avocatul Dorin Podlisnic a făcut declarații cutremurătoare în legătură cu cazul de o cruzime extremă din raionul Anenii Noi, unde un bărbat de 59 de ani a fost reținut și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind bănuit de omor intenționat. „Mai mulți ani în urmă, spre sfârșitul anilor ’90, începutul anilor 2000, individul și-a legat propriul fiu cu lanț de fier și l-a plasat în loc de câine în ograda gospodăriei sale, fapt pentru care a fost tras la răspundere”, a precizat avocatul.

„Bărbatul a fost reținut la 22 decembrie 2025 și plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia au fost depistate mai multe probe, inclusiv haine, telefoane mobile și obiecte special adaptate, despre care se presupune că au fost folosite la comiterea omorului intenționat.

Suspectul este un fost antrenor de box. Acesta activează în prezent în domeniul creșterii și comercializării porcinelor. În satul Beriozchi este cunoscut drept o persoană evitată de localnici, fiind conflictuală, agresivă și de care mulți se tem.

Din informațiile cunoscute încă de la sfârșitul anilor ’90 – începutul anilor 2000, acesta și-ar fi legat propriul fiu cu un lanț de fier și l-ar fi plasat în curtea gospodăriei sale, în loc de câine, fapt pentru care a fost tras la răspundere. Soția sa l-a părăsit ulterior, fugind peste hotarele țării, unde s-a stabilit definitiv”, a declarat Dorin Podlisnic.

„Suspectul are un cazier judiciar extrem de bogat: de la infracțiuni patrimoniale până la infracțiuni ce atentează la viața și sănătatea persoanei. Mai nou, se presupune că ar fi ucis oameni pentru a folosi cadavrele drept hrană pentru porcinele pe care le deținea și ulterior le comercializa.

Acesta și-a creat un adevărat „mic regat” în sat, achiziționând mai multe gospodării și transformându-le într-un bastion al său.

Bărbatul utiliza munca zilierilor – persoane vulnerabile, nevoiașe – care acceptau, la final de zi, o sticlă de băutură sau o bucată de pâine. Era cunoscut pentru amenințări, violență, maltratări și exploatare prin muncă la negru.

Se presupune că bărbatul nu ar fi comis un singur omor, ci cel puțin trei. Osemintele ar fi fost îngropate în curtea și grădina gospodăriei. Organele de urmărire penală au efectuat săpături cu tehnică specială pentru a depista alte resturi umane.

Rămâne de stabilit dacă este vorba despre iresponsabilitate sau despre fapte comise cu discernământ. Va fi dispusă o expertiză psihiatrică și psihologică pentru a stabili acest aspect.

Potrivit unor informații, bănuitul îi amenința pe zilieri spunând că porcilor le place carnea de om și că nimeni nu va afla vreodată ce s-a întâmplat cu ei.

În urma săpăturilor au fost descoperite oseminte, haine cu urme de sânge și alte probe, care au fost ridicate și transmise spre expertiză. Chiar și polițiștii au fost șocați de modul în care au fost tratate rămășițele umane. Se analizează inclusiv ipoteza unor omoruri în serie, iar ancheta continuă pentru a confirma sau infirma versiunile investigate”, a mai declarat Dorin.