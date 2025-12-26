„Am fost dezbrăcați cu totul și interogați”. Aventurile a doi vloggeri români care au mers în Rusia cu vize de Ucraina în pașaport

Cristi şi Denisa, doi vloggeri români, au ajuns în Rusia pentru a filma mai multe videoclipuri, după ce anterior au fost în Ucraina. Vizele de Ucraina de pe pașapoartele lor nu au trecut neobservate, iar ofițerii ruși i-au considerat suspecți. Cei doi au povestit ce a urmat.

Cristi și Denisa, un fotograf şi un manager în comerț internațional, acum vloggeri, au vândut tot ce aveau în Franța și au pornit la drum. Înarmați cu un curaj nebunesc, cei doi tineri au străbătut lumea în lung și în lat, au filmat în zone devastate de război sau printre traficanți de droguri, dar au scăpat de fiecare dată din situații delicate.

Cu câteva zile înainte de sărbători a venit rândul Rusiei, după ce anterior au fost în Ucraina, unde au filmat pentru vloggul lor. Așa cum era de așteptat, vameșilor din Moscova nu le-a scăpat faptul că nu cu mult timp în urmă cei doi români au fost în Ucraina. Aceștia și-au anunțat superiorii, iar ce a urmat este povestit de cei doi tineri în ultimul lor vlog.

Probleme peste probleme

„După 9 ore, am ieșit în sfârșit de la imigrări, după 2 interogatorii. Wi-Fi-ul este, însă nu poți să-l accesezi dacă nu ai număr de Rusia”, a spus Cristi în debutul videoclipului, iar Denisa îl completează: „Deci am fost dezbrăcați cu totul, dacă pot să zic așa”, a spus tânăra, într-un scurt rezumat al vloggului.

Câteva momente mai târziu, videoclipul propriu-zis începe cu imagini de pe străzile Moscovei, după care apare cadrul cu cei doi într-un tren din zona metropolitană moscovită.

„Noi suntem Cristi și Denisa. Și de ce începem vlog-ul așa posomorâți și vai de capul nostru? Pentru că suntem bucuroși că am intrat în Moscova, deci ne aflăm în Rusia, dar în același timp am stat 9 ore la imigrație. Vom discuta în acest vlog ce am făcut, cum am făcut, cum am plecat, de unde am plecat. Deci vom începe treptat. Înainte să vă arăt și trenul în care ne aflăm, este trenul expres către centrul Moscovei. Se prezintă cam așa, foarte curat, foarte frumos. Biletele costă 700 ruble de persoană. Puteam să avem și versiunea business pentru că au și o clasă business. Am văzut că îți oferă apă și alte alimente, snacks-uri, cred că, sau scaunele sunt puțin mai mari. Însă noi n-am vrut așa ceva pentru că vrem numai să ajungem la hotel”, au spus cei doi.

Aventuri în Rusia

„Haideți să începem cu începutul. Atunci când am plecat din Israel, ne-am îndreptat către Franța, tocmai cu scopul de a obține viza pentru Rusia. Am două variante. Ori e-viza pe site-ul pe care vi-l las în descriere, ori viza de la ambasade. Deci un fel de visa on arrival, dacă o punem așa. Noi am ales e-viza”, au mai spus cei doi, după care au explicat detaliile legate de obținerea vizei și amintesc că cetățenii români au dreptul la 30 de zile de ședere în Rusia.

Totuși, odată ajunși în vamele din Rusia nu există nicio garanție că ofițerii de la vamă vor permite oricui accesul în țară.

„Puteți ajunge în Rusia, în Moscova, în St. Petersburg, în orice alt aeroport. Însă ei îți pot refuza intrarea, chiar dacă ai totul la regulă. Și așa este cam în toate țările. Chiar dacă ai viza, poți să-ți refuze intrarea oriunde ai merge. Doar că la ruși este mult mai strict. Și știm bine de ce, mai ales din anul 2022, s-au făcut destul de multe schimbări și noi din Baku am fost nevoiți să zburăm cu Azerbaijan Airlines. Prețul a fost de 328 euro pentru două persoane. După ce se întâmplă, primiți viza. Să spunem că după cele patru zile, exact patru zile, ați primit mail, că totul e ok, puteți intra în Rusia, liniștiți. Vă luați zborul, zburați către Rusia așa cum am făcut noi. Ajungeți la aeroport și de aici începe haosul. Și am ajuns și noi în gara Bavalevska”, au povestit cei doi.

Tinerii au fost nevoiți să aștepte ore întregi pentru a li se permite accesul în Moscova. Și nu doar atât. Timp de multe ore au rămas fără internet și au fost nevoiți să se descurce pe străzile reci ale ale capitalei Rusiei. Au ajuns într-un final fericit în cochetul metrou moscovit.

„Deja pe fundal vedem câteva clădiri destul de interesante. În stânga avem și o catedrală ortodoxă. Dar da, să vedem acum cum ne descurcăm. Pentru că din nefericire nu avem internet. Adică avem cartele, dar ele nu funcționează. De când am înțeles, e nevoie de aproximativ 48 de ore până să devin ele active. Și aici, în general, dacă ai nevoie de Wi-Fi, ai nevoie să confirmi folosind un număr de telefon rus. Trebuie să primești un cod pe numărul de telefon, încât să ai acces la Wi-Fi până și în tren sau aeroport. Deci este puțin mai complicat. Până găsim noi stația de metrou, hai să vă arăt cum arată aici la metrou. Și ne-am plătit 80 de ruble de persoană. Și acum trebuie să vedem dacă mergem cu linia 2 sau cu linia 5. Este destul de complicat. Din nou, fără internet. Este chiar așa cum ne așteptam noi”, au relatat Cristi și Denisa.

Interogați și ținuți 9 ore

De aici, tinerii au trecut direct la subiect și au povestit procedurile complicate prin care au trecut după ce avionul cu care au zburat de la Baku au aterizat pe unul din aeroporturile Moscovei.

„Și acum vom vorbi de partea cea mai importantă. Deci ajungem în aeroportul din Moscova sau din orice alt oraș din Rusia. Ce se întâmplă? Trebuie să trecem pe la imigrări, să primim aceași ștampilă și în același timp să verifice și vizele. Dar cum s-a întâmplat la noi? Păi înainte să ajungi la cele cozi de la imigrări, era un fel de zonă în care erau în general străini. Și noi nu ne-am dus acolo, ne-am dus la imigrări, la cozile de la imigrări. Ajungi la ofițer, îți ia pasaportul, ca în orice țară, ți-l scanează, verifică, pentru că îi afișează acolo unde ai fost, în ce țără, așa. Se uită și la ștampilele vizelor de pe pasaport. După mi-a scănat amprentele, mi-a verificat fața să corespundă cu poza din pasaport. Și în același timp să ne uităm că toată această procedură este filmată de camerele lor de supraveghere pentru a avea un fel de dovezi în caz că se întâmplă ceva, să poată găsi acea persoană”, au mai spus Cristi și Denisa.

Cristi a povestit ca prima care a intrat în biroul ofițerilor ruși a fost soția sa.

„Noi am intrat pe rând, întâi a intrat soția mea”, a spus el, după care Denis a preluat inițiativa și a continuat povestea. „Și după, ofițerul zice «Wait a minute». Și erau singurele cuminte pe care le-a spus în engleză, pentru că deja ne întrebau dacă știm rusă”, au spus ei.

Evident, discuțiile au fost interminabile și s-au transformat în adevărate interogatorii. Ofițerii ruși au fost intrigați de faptul că tinerii aveau viză de Ucraina, ceea ce i-a transformat automat în suspecți.

„Procedura a fost la fel la amândoi, nu a fost nicio diferență. Și acea ofițereasă și-a făcut treaba foarte serioasă, așa cum îi știm și noi pe ruși. După care, da, a venit un alt ofițer, a recuperat pașapoartele pe rând, pașapoartele noastre și ale celor care trebuiau să aștepte în o sală de așeptare. Pentru că era doar un spațiu delimitat de așeptare, unde stăteau, de obicei, străini. Da, și ne-a dus în acea zonă de așeptare. Noi vedeam spre imigrări, spre așa, și vedeam fiecare dată că aducea câte un pașaport, și omul era pus să se așeze acolo. Și din momentul în care erai în acea zonă, ori îți lua, de fapt îți lua în orice caz pașaportul, nu îl mai aveai cu tine. Pașapoartele nu a fost cu noi după acest moment deloc. Până când am ieșit din zona de imigrări”, au continuat Cristi și Denisa.

Timp de două ore după ce s-au așezat în zonă, ei nu au primit niciun fel de informații și nu știau dacă li se va permite intrarea în Rusia și nici ceea ce va urma.

„Cumva când intrai în acea zonă de așteptare, se făceau investigații mai mari asupra pașapoartelor, poate pentru că ofițerului de la imigrări i s-a părut ceva ciudat sau i s-a dat un semn de întrebare. Și când ajungeai în zona aceea, tu puteai să nu fi călătorit nicăieri, numai că poate țara ta fiind în conflict sau pur și simplu nu este aliată cu Rusia, necesita poate o aprobare de la cineva superior. Și ce s-a întâmplat, după cele două ore, vine un ofițer și ne cheamă, pe rând, întâi te-ai dus tu, într-o sală de interogatoriu”, au adăugat cei doi.

Controlați la piele

Deși ofițerii ruși sau cel puțin unii dintre ei vorbeau limba engleză, din start au preferat să-i abordeze pe români în limba rusă.

„După întrebarea dacă vorbesc limba rusă, m-a întrebat de ce am venit în Rusia. Ca în fiecare țară în care ajungi, te întreabă de ce ai ales să vii la noi. Nu a fost întrebare normală. Iar după. O a treia întrebare a fost de ce am fost în țara inamică, Ucraina. Putem să spunem acest lucru, pentru că nu e interzis. Noi am fost anul trecut în acea țară. În 2024 am fost de două ori în Kiev, în Odessa prima dată, iar după am intrat din Iași în Cernauți. Pentru că nouă așa ne s-a părut cel mai simplu. Dar e un lucru care nu a fost chiar ok (pentru ruși), pentru că am intrat de două ori și a devenit și mai suspect. M-a întrebat de ce am fost acolo, i-am zis că a fost vorba de turism fix ca în Rusia, adică voiam să vizitez. M-a întrebat unde am fost, i-am zis orașul în care am fost și m-a întrebat de ce. M-a întrebat de două ori. Și am zis că tocmai pentru că Cernauți era aproape de România, la graniță, așa că am zis că era mai ușor să ajungem în Cernauți prin România, pentru că noi în Kiev am ajuns pe altă graniță. Dar prin Republica Moldova am trecut, era mai ușor să ajungem acolo. Și după aceste întrebări, iese ofițerul acela și mă cheamă și pe mine. Eu eram pe bancă cu cele două valize, cele două ghioznane, deci cu tot ce aveam noi la noi. Așa că mă cheamă și pe mine. El te-a chemat pe tine pentru că i-am zis că tu ai toate rezervările de la cazări, tu aveai alte informații”, au detaliat tinerii.

Apoi, vameșii și ofițeri ruși au vrut să afle totul în detaliu despre planurile românilor. Asta a însemnat că tinerii au fost nevoiți să le spună unde vor fi cazați, ce vor face și cum intenționează să își petreacă zilele în Rusia.

„Tot ce ne-au întrebat, am răspuns. N-am spus niciodată un lucru și ei se descopere alt lucru. Pentru că așa e cel mai simplu. Vrei să intri într-o țară fără probleme, trebuie să fii corect. Ne-au întrebat cu ce ne ocupăm. Deci ne-au chemat cu bagajele. Au văzut că avem multe bagaje, mă rog, două ghiozdane, două valize de cabină și m-au întrebat pe mine în primul rând ce lucrez. Și am spus că sunt fotograf. Îmi spunea să deschid ghiozdanul, ghiozdanul în care am toată aparatura și laptopul cu un hard disk extern. Verifică absolut tot. Împreună cu mine a deschis ghezdanul. A verificat fiecare buzunar. Și nu deschidea el, de multe ori zicea să deschidem noi. O zicea foarte respectuos și umblau cu grijă. Dacă avea ceva sensibil, nu începeau să trântească lucrurile tale fragile pe acolo, pe birouri sau pe jos. Pentru că știu că multe persoane spun că rușii sunt duri și atunci când te duci la ei, se vor comporta foarte urât cu tine. Dar nu a fost așa, deci ne-au desfăcut bagajele, am spus că am lucrat ca fotograf și după m-a întrebat dacă sunt youtuber și dacă am cont de YouTube sau Telegram”, au continuat cei doi.

A fost momentul în care tinerii le-au arătat rușilor conturile lor de pe rețelele de socializare și au fost nevoiți să le permită accesul complet la camerele foto și video și în laptopurile lor. Iar rușii au verificat totul cu grijă.

„După ne-a zis că putem să mergem în acea sală, însă telefonele și laptopul rămâne la ei. Cu totul, cu hard-ul extern. Cu tot ce aveam, ca să verifice. Și ne-a cerut parolele la tot, așa încât să poată umbla ei când vor, unde vor. Deci, pur și simplu au avut acces complet la ceea ce aveam noi. Două telefoane, un laptop și un hard extern. Deci am fost dezbrăcați cu totul, dacă pot să zic așa”, au mai spus ei.

Suspectați pentru că au fost de două ori în Ucraina

Evident, detaliul care le-a dat de gândit rușilor a fost faptul că anterior românii călătoriseră în Ucraina. Și nu o dată, ci de două ori.

„Celelalte vize nici nu au contat. Numai acea țară a fost problema principală. După am ieșit din acea sală de interogatorii, ne-au zis să ne așezăm”, au mai povestit tinerii. (…). Vă dați seama, când ne-au venit telefoanele înapoi, eu aveam telefonul încărcat la 65% și l-am primit la 16%. Deci, cred că acelor domni ori le-a plăcut foarte mult că aveam un iPhone 17 Pro Max și au putut să-l folosească și să se uite la el, ori s-a cam umblat pe el. Și noi făceam și glume. Să vezi că acum suntem și spionați”, au făcut ei haz de necaz.

Într-un final fericit, după ce au primit chiar și un translator, Cristi și Denisa au ieșit de la biroul de imigrări și au primit dreptul de a intra pe teritoriul Federației Ruse.

„Deci după nouă ore am ieșit în sfârșit de la imigrări, după două interrogatorii. Am trecut frumos din nou pe la ofițerul de la poarta aceea de imigrări, ne-a verificat din nou pașaportul, ne-a pus stampila și ne-a spus welcome to Russia. În sfârșit. Noi eram morți. Deci s-a terminat toată această nebunie la 8 dimineața”, au mai povestit Cristi și Denisa.

Pentru Moscova, cei doi și-au făcut bine temele, conștienți de faptul că nu pot folosi cardurile Mastercard și Visa.

„În general, dacă vii cu un card rusesc sau chinezesc de la Unipay, va funcționa. Puteți retrage bani fără nicio problemă”, au mai spus ei.

Și pentru că în Rusia nu funcționează cardurile băncilor americane și europene, dar nici site-uri precum AirBnb sau Booking.com, ei s-au adaptat și au găsit cazare pe un site rusesc asemănător.

„Dacă te duci la mall, dacă te duci la McDonald’s McDonald’s, nu mai McDonald’s, se numește altfel Dacă te duci la Burger King, dacă te duci oriunde te duce, Wi-Fi-ul este. Însă nu poți să-l accesezi dacă nu ai număr. Bineînțeles, putem să ne cumpărăm o cartelă. Putem, dar în mod normal este cumva ilegal. Deci îți cumperi cartela care e posibil după scurt timp să fie banată și poate ai și mici probleme, așa că noi am găsit o singură variantă destul de bună ne-am luat eSIM de pe eTravelSIM, site pe care nu vi-l recomandăm pentru că este extrem de scump, dar este site-ul pe care l-am folosit pentru că acolo. Deși prețurile sunt mari, totuși ai și servicii în țări de genul. Încă nu am acces la internet pentru că avem acea… Este o perioadă de așteptare de, se spune 24 de ore, alții spun 48 de ore”, au mai povestit ei.

Cristi și Denisa au descoperit și că în Moscova, în multe zone internetul și rețelele de telefonie sunt bruiate. Acest lucru se întâmplă în Kremlin, dar nu numai, iar cel mai probabil acest lucru se datorează faptului că rețelele de telefonie mobilă și internet interferează cu undele emise de apărarea antieriană și de celelalte arme care apără zonele sensibile de dronele ucrainene.

În primele două zile petrecute în capitala Rusiei, tinerii s-au lovit de bariera lingvistică, însă experiența lor în situații de acest gen i-a ajutat să se descurce bine. „Oamenii de aici nu prea stăpânesc engleza și chiar putem zice că nu vorbesc aproape deloc engleză. În general înțeleg engleza, dar o să-ți răspundă tot timpul în rusă. Sau ceva corcitură. O parte engleză, o parte rusă. Nici la cazare, adică la hotel, să nu vă așteptați să vă vorbească cineva în engleză. Doamna de la recepție nu vorbește engleză. Prin gesturi ne înțelegem, dacă ai o întrebare, dar ei sunt de treabă. Adică nu vreau să zic că este o barieră. Poate fi o barieră de limbă, însă după aia, dacă găsiți alte alternative de comunicare, se sparge acea barieră, iar oamenii se deschid”, au mai spus cei doi.

„Suntem diferiți, am fost în locuri diferite și poate asta și influențează cumva intrarea noastră în unele țări. Așa că noi, chiar dacă am stat nouă ore la imigrări, am fost interogați de două ori, considerăm că ok, e complicat să intri, dar ai atâtea de făcut, atât de multe lucruri de văzut. Sincer, ca prim contact deja din ce am văzut, cred că va fi o vizită frumoasă și pe cinste, pentru că aici e o țară, e cea mai mare țară din lume, cu atâta istorie. Pentru noi era și o dorință să ajungem aici mai presus de YouTube, adică noi ne doream înainte să facem YouTube să ajungem aici, asta este ideea. Deci o să fie o experiență și pentru noi, și pentru voi, și pentru voi alături de noi. Și sperăm ca toate aceste vloguri pe care urmăriți să le facem din diferite orașe din Rusia să vă placă. Iar dacă vă plac, vă rugăm să comentați, pentru că pentru noi comentariile sunt foarte importante, ne ajută foarte mult”, au încheiat tinerii.