Un militar în termen, împușcat accidental în timpul unor instruiri la Bălți

Un militar în termen a fost rănit în regiunea abdomenului, marți, 16 iunie, în timpul activităților de instruire. Acesta a fost împușcat accidental cu arma din dotare, de tip Glock 19, de către un alt militar.

Potrivit Ministerului Apărării, incidentul s-a produs în jurul orei 16:40, la Centrul de Instruire al Brigăzii Infanterie Motorizată „Moldova”.

Militarului rănit i-a fost acordat primul ajutor medical la fața locului, după care a fost transportat de urgență la spital. În prezent, acesta se află sub supravegherea medicilor.

Ministerul Apărării a anunțat că a inițiat o anchetă de serviciu pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului și cooperează cu structurile abilitate.

Reprezentanții instituției au precizat că vor reveni ulterior cu informații suplimentare despre caz.

„Cu referire la incidentul produs astăzi pe teritoriul Centrului de Instruire a Brigăzii Infanterie Motorizată „Moldova” din Bălți, în care un militar în termen a fost rănit de un coleg, prin împușcare, Poliția precizează că la moment oamenii legii, împreună cu instituțiile abilitate, activează pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii cazului”, a transmis Poliția.